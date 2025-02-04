حركة “إم 23” تعلن وقف إطلاق النار في الكونغو الديموقراطية قبل قمة تشيسيكيدي وكاغامي

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أعلنت حركة “إم 23” المتمردة “وقف إطلاق النار” من جانب واحد لأسباب إنسانية اعتبارا من الثلاثاء في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، قبل قمة تجمع الرئيسين جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي والرواندي بول كاغامي نهاية هذا الأسبوع في تنزانيا.

وكانت الحركة المناهضة للحكومة مدعومة بالقوات الرواندية سيطرت على مدينة غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو الأسبوع الماضي.

توقفت المعارك في المدينة التي تعد أكثر من مليون نسمة، لكن اشتباكات اندلعت في الأيام الأخيرة في إقليم جنوب كيفو المجاور، ما أثار مخاوف من تقدمها نحو عاصمته بوكافو.

وأعلنت حركة “إم 23” في بيان صدر مساء الاثنين “وقف إطلاق النار” يدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي “لأسباب إنسانية”.

وأكدت المجموعة المسلحة أن “ليست لديها أي نية للسيطرة على بوكافو أو أي مناطق أخرى”.

ويتعارض ذلك مع ما أعلنته الأسبوع الماضي حول عزمها “مواصلة مسيرة التحرير وصولا إلى كينشاسا”، العاصمة الكونغولية.

وخلال هذا الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، أُعلن التوصل إلى ستة اتفاقات لوقف إطلاق النار وهدنة في المنطقة، لكنها سرعان ما انتهكت.

وأعلنت الرئاسة الكينية الإثنين أن تشيسيكيدي وكاغامي سيشاركان السبت في قمة مشتركة طارئة للجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (سادك) ومجموعة شرق إفريقيا (إياك) تستضيفها دار السلام.

وسط مخاوف من نشوب حرب إقليمية، دعت الدول الـ16 المنضوية في المنظمة الإقليمية لجنوب إفريقيا الجمعة إلى عقد “قمة مشتركة” مع الدول الثماني الأعضاء في جماعة شرق إفريقيا التي تضم رواندا.

بعد سيطرتها على غوما بعد اشتباكات مميتة فاقمت أزمة إنسانية مزمنة في المنطقة، واصلت حركة إم23 وحلفاؤها الروانديون التقدم نحو جنوب كيفو.

وقال مصدر محلي في بوكافو لوكالة فرانس برس إن المدينة “لا تزال هادئة في الوقت الراهن” لكن المعلومات تشير إلى أن حركة إم 23 “تعيد تنظيم صفوفها بإرسال تعزيزات وأسلحة للتوجه على الأرجح إلى الجبهة بعدما انتهت المعارك الآن في غوما”.

وجدد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا الاثنين دعمه “لشعب جمهورية الكونغو الديموقراطية”، ردا على انتقادات طالت مشاركة جنوب أفريقيا في بعثة الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي المنتشرة منذ العام 2023 في شمال كيفو.

وقُتل 14 جنديا من جنوب إفريقيا في الأسابيع الأخيرة. وأسفرت المعارك عن مقتل ما لا يقل عن 900 شخص، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

– “بناء الثقة” –

وقال رامافوزا إن “البعثة ستنتهي اعتمادا على تنفيذ مختلف تدابير بناء الثقة وعندما يترسخ وقف إطلاق النار الذي دعونا إليه”.

ويطالب كاغامي بانسحاب بعثة الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، معتبرا أنها “ليست قوة لحفظ السلام” وليس لها “مكان في هذا الوضع”.

وردت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاند ماكولو بحدة على منصة “إكس” على تصريحات رامافوزا بالقول “أنتم لا تدعمون شعب جمهورية الكونغو الديموقراطية لتحقيق السلام (…) من فضلكم أخبروا شعبكم الحقيقة بشأن المصلحة الشخصية لمناجمكم في جمهورية الكونغو الديموقراطية، هذه المصالح التي من أجلها، للأسف، يموت جنود جنوب إفريقيا”.

وتتّهم كينشاسا كيغالي بالسعي إلى نهب مواردها الطبيعية الوافرة. وتدحض رواندا هذه الاتهامات، مؤكّدة أنها تريد القضاء على بعض الجماعات المسلّحة في المنطقة التي تهدّد أمنها باستمرار، لا سيّما “القوّات الديموقراطية لتحرير رواندا” التي أنشئت بمبادرة من زعماء من الهوتو مسؤولين عن إبادة التوتسي في رواندا سنة 1994.

وفي كينشاسا، تزايدت في الأيام الأخيرة الدعوات إلى التجمع من أجل التنديد بالنزاع في الشرق ومناشدة المجتمع الدولي، لكن السلطات حظرت التظاهرات حتى إشعار آخر لتجنب الاضطرابات.

وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنها ستخفض مجددا عدد موظفيها في سفارتها في كينشاسا. وكانت أعلنت الأسبوع الماضي مغادرة موظفيها غير الأساسيين بعد الهجمات على سفاراتها في العاصمة الكونغولية وسفارات دول أخرى متهمة بالتقاعس في مواجهة تقدم حركة إم23 والقوات الرواندية في الشرق.

بور/ريم/الح