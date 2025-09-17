The Swiss voice in the world since 1935
حركة الطيران الخاص في دبي الجنوب تسجّل ارتفاعا في النصف الأول من 2025

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

حقّق مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب نموا في حركة الطيران الخاص بنسبة 15 في المئة خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي الأربعاء.

وأوضح البيان أنه تم تسجيل 9753 رحلة، ما “يعكس النمو المستمر لقطاع الطيران الخاص… ويُعزّز مكانة مطار آل مكتوم الدولي باعتباره المطار الرائد لحركة الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط”.

ويوفر مشروع محمد بن راشد للطيران للشركات العالمية فرصا استثمارية، إذ يُعد منطقة حرة لشركات الطيران الخاص والصناعات المرتبطة بقطاع الطيران. ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب والتي عملت على تطويره ليكون مركزا لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم.

م ل/كام

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
