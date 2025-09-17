حركة الطيران الخاص في دبي الجنوب تسجّل ارتفاعا في النصف الأول من 2025

حقّق مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب نموا في حركة الطيران الخاص بنسبة 15 في المئة خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي الأربعاء.

وأوضح البيان أنه تم تسجيل 9753 رحلة، ما “يعكس النمو المستمر لقطاع الطيران الخاص… ويُعزّز مكانة مطار آل مكتوم الدولي باعتباره المطار الرائد لحركة الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط”.

ويوفر مشروع محمد بن راشد للطيران للشركات العالمية فرصا استثمارية، إذ يُعد منطقة حرة لشركات الطيران الخاص والصناعات المرتبطة بقطاع الطيران. ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب والتي عملت على تطويره ليكون مركزا لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم.

