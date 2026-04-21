حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تكاد تكون متوقفة

لندن 21 أبريل نيسان (رويترز) – أظهرت بيانات الشحن أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز ظلت شبه متوقفة اليوم الثلاثاء، إذ لم تعبر سوى ثلاث سفن المضيق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأثار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية غضب طهران، مما دفعها إلى فرض قيودها الخاصة على المضيق الذي كان يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وأظهرت بيانات تتبع السفن على منصة مارين ترافيك أن ناقلة البضائع (إيان سبير) عبرت مضيق هرمز اليوم الثلاثاء بعدما رست في وقت سابق بأحد الموانئ العراقية.

وأظهرت البيانات أيضا أن سفينة الشحن (ليانستار) عبرت المضيق قادمة من ميناء إيراني.

وبشكل منفصل، أظهرت صور الأقمار الصناعية من سين ماكس أن ناقلة الغاز البترولي المسال (ميدا) عبرت المضيق أمس الاثنين في محاولتها الثانية لمغادرة الخليج بعدما عادت أدراجها في وقت سابق.

وهذه السفن ليست سوى جزء بسيط من 140 سفينة كانت تعبر المضيق يوميا قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط.

وعبرت نحو اثنتي عشرة ناقلة مضيق هرمز بعدما أعلنت إيران فتحه لفترة وجيزة يوم الجمعة لكن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بدا مهددا اليوم الثلاثاء، إذ تعهدت إيران بالرد على احتجاز الولايات المتحدة لإحدى سفنها ورفضت الانضمام إلى جولة جديدة من محادثات السلام.

وقال الجيش الإيراني إن ناقلة نفط إيرانية دخلت مياه البلاد الإقليمية من بحر العرب أمس الاثنين بمساعدة البحرية الإيرانية رغم ما وصفه بالتحذيرات والتهديدات المتكررة من قوة المهام البحرية الأمريكية.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)