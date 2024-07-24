حركة حماس: حديث نتنياهو عن جهود مكثفة لإعادة الرهائن “محض كذب”

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القاهرة (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان يوم الأربعاء إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن جهود مكثفة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة “محض كذب وتضليل للرأي العام الإسرائيلي والأمريكي والعالمي”.

وذكر نتنياهو للمشرعين الأمريكيين يوم الأربعاء أن حكومته منخرطة بشكل نشط في مساعي الإفراج عن الرهائن المتبقين في القطاع.

وقالت حماس في بيانها إن نتنياهو “هو من أفشل كل الجهود الرامية لإنهاء الحرب وإبرام صفقة لإطلاق سراح الأسرى، رغم جهود الوسطاء المتواصلة من الأشقاء في مصر وقطر، ورغم المرونة والإيجابية التي أبدتها الحركة، مما يحمّله المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الموقف، وعن مصير الأسرى في قطاع غزة”.