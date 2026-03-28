حريقان وجرحى في مناطق خليفة الاقتصادية بأبوظبي إثر هجمات إيرانية

أعلنت الإمارات العربية المتحدة اندلاع حريقين فجر السبت في منطقة صناعية عقب هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح.

وقالت الإمارات فجر السبت إن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، مع مواصلة طهران هجماتها على دول خليجية ردا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها الذي بدأ في 28 شباط/فبراير.

وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان أن السلطات في إمارة أبوظبي تتعامل مع حريقين اندلعا “في محيط مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – كيزاد”، جراء “سقوط شظايا إثر الاعتراض الناجح لصاروخ بالستي”.

