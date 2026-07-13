حريق “استثنائي” يجتاح غابة قرب باريس مع اشتداد موجة حر ثانية في فرنسا

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تعرّضت غابة فونتينبلو الشهيرة جنوب العاصمة الفرنسية لحريق تمدد “على نطاق استثنائي” ليل الأحد الإثنين، في وقت تشهد البلاد موجة الحر الثانية لهذا العام، الأمر الذي دفع السلطات إلى استخدام طائرتين من طراز “كندير” لمكافحة الحرائق بالماء.

وفضلا عن المروحيتين وطائرة استطلاع أرضية، من المتوقع وصول أكثر من 500 عنصر إطفاء خلال اليوم مع جميع التعزيزات، بحسب ما أفادت أجهزة الإطفاء الصحافيين.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد فوق الغابة على بعد 20 كيلومترا، بينما كانت سيارات الإطفاء تشق طريقها نحو مواقع الحريق، بحسب ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس. وانضم مزارعون لجهود الإطفاء عبر تركيب خزانات مياه على ظهر جراراتهم.

وأُرسلت طائرتان من طراز “داش” من جنوب فرنسا، للمساعدة في السيطرة على الحريق، بينما توجه وزير الداخلية لوران نونيز صباح الإثنين إلى فونتينبلو المعروفة بقلعتها التي تعود إلى الحقبة الملكية، والمدرجة ضمن قائمة التراث التراث العالمي لليونسكو.

وغطّى الحريق الذي اندلع ظهر الأحد، حوالى 800 هكتار بحلول صباح الإثنين، في غابة فونتنيبلو التي تبلغ مساحتها أكثر من 20 ألف هكتار والواقعة على بعد 60 كيلومترا جنوب شرق باريس.

وقال النائب الأول لرئيس بلدية قرية فودوي ديدييه بوغينيه خلال الليل، “800 هكتار، ستكون مرئية من الأعلى… سنبكي على غابتنا”، مضيفا “لم أرَ شيئا كهذا من قبل”.

– إنذار باللون الأحمر –

تواجه مقاطعة سين إيه مارن حيث تقع الغابة، حرائق أخرى واسعة النطاق منذ إصدار تحذير باللون الأحمر بشأن موجة الحر السبت، وقد غطت حوالى 400 هكتار إجمالا قبل السيطرة عليها.

وتسبب الحريق في توقيف حركة المرور على جزء من الطريق السريع A6، وهو الشريان الرئيسي المؤدي إلى جنوب شرق فرنسا والذي يعبر الغابة.

كذلك، أدى الحريق إلى تأخير قطارات لساعات عدة، الأمر الذي يعود بشكل خاص إلى تلف الكابلات. واستُؤنفت حركة القطارات على خط السكك الحديد فائق السرعة، بحسب ما أفادت شركة السكك الحديد الوطنية الفرنسية وكالة فرانس برس صباح الإثنين.

وأفادت السلطات صباح الإثنين، بأنّه تم إجلاء حوالى 200 شخص بسبب انتشار الحريق، الأمر الذي استدعى مشاركة حوالى 370 عنصر إطفاء.

وقالت السلطات إنّ “الوضع من المرجّح أن يستمر على ما هو عليه”.

واندلعت حرائق التي تغذيها موجة الحر في مختلف أنحاء فرنسا.

وأفاد وزير الداخلية لوران نونيز عن احتراق “17 ألف هكتار” في الغابات الفرنسية، مضيفا أنّ التقييم النهائي قد يصل إلى 25 ألف هكتار، أي ضعف المساحة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025.

وحذرت السلطات من أن المسؤولين عن مثل هذه الكوارث، سواء كان ذلك عن قصد أو عن طريق الإهمال، سيواجهون ملاحقة جنائية.

وأكد الوزير أنّه لن يُسمح “بأي إفلات من العقاب”، مشيرا إلى أنه أُلقي القبض على 32 شخصا منذ بداية الصيف.

ديك-كتر-هرك/ناش/جك