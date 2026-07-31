حريق بوردو في فرنسا محاصر ضمن نطاقه بحسب السلطات

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أفادت سلطات إقليم جيروند الفرنسي صباح الجمعة بأن الوضع “مستقر” في ما يخص الحريق الضخم الذي أتى على 42 ألف هكتار قرب بوردو في جنوب غرب البلاد، مشيرة إلى أن النيران لا تزال “محاصرة ضمن نطاقها رغم أن بعض البؤر لا تزال نشطة”.

وذكرت السلطات أن “الأحوال الجوية خلال الليل كانت مواتية”، مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة.

ولا تزال بؤر الحريق تؤثر على شبه جزيرة كاب فيريه السياحية وبلدة لانتون في خليج أركاشون، وبلدتي بورج ولاكانو شمالا.

وأوضح المصدر نفسه أن فرق الإطفاء تنفذ الجمعة “عمليات مشتركة تشمل أعمالا في الغابات ومعالجة أطراف المنطقة المتضررة في المنطقة الرملية”.

ولم تتغير المساحة التي التهمتها النيران منذ أيام، فيما تمكن أكثر من نصف 224 ألفا تم إجلاؤهم بسبب خطر الحرائق، من العودة إلى منازلهم في 12 بلدة تقع شمال غرب بوردو وجنوبها.

وقالت محافِظة جيروند صوفي بروكاس في مؤتمر صحافي مساء الخميس “إنه أول يوم يدعو إلى التفاؤل، إذ نشعر بأننا نعود تدريجيا إلى الحياة الطبيعية وأن الأمور بدأت تتحسن بشكل ملحوظ”.

وأكدت السلطات صباح الجمعة أن “الاستنفار لا يزال شاملا”، إذ يشارك 3300 عنصر إطفاء في مكافحة الحريق. وأشارت أحدث حصيلة إلى إصابة 267 شخصا منذ اندلاع الحريق.

ويتلقى عناصر الإطفاء دعما جويا من 24 طائرة ترش المياه أو مواد إخماد الحرائق، ودعما بريا من 1500 عسكري و1250 عنصرا من قوات الأمن الداخلي. وأحصت السلطات 240 منزلا مُدمّرا، لكنها أشارت إلى أن “هذا الرقم سيتم تاكيده خلال زيارات الاستطلاع المقبلة”.

وذكر علماء من مجموعة “وورلد ويذر أتريبيوشن” الجمعة أن التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية جعل الظروف المواتية لحرائق الغابات الشديدة أكثر احتمالا بمرتين في فرنسا مقارنة بما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، وست مرات في إسبانيا.

وأشار الباحثون في تحليلهم إلى أن حرائق بهذه الشدة قد تحدث مرة كل 20 عاما في فرنسا، ومرة كل 6 أعوام في إسبانيا.

ببي-نب/رك/جك