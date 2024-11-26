حريق ضخم في اليابان في موقع لتجارب إطلاق صواريخ فضائية (إعلام)

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اندلع حريق ضخم صباح الثلاثاء في موقع تجارب تابع لوكالة الفضاء اليابانية أثناء اختبارها صاروخ “إبسيلون إس” الذي يعمل بالوقود الصلب، وفقا لمشاهد بثّتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية “إن إتش كاي”، من دون وقوع إصابات.

وأظهرت المشاهد التلفزيونية كرات نار وأعمدة دخان ترتفع من مركز تانيغاشيما الفضائي قرابة الساعة 08,30 صباحا (23,30 ت غ الإثنين).

وقالت وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا) في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس “حدث خلل خلال اختبار اليوم. نحاول معرفة حقيقة ما جرى”.

وأضافت “لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات على الفور. ويجري التحقيق أيضا في أسباب (الحادث)”.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أنّ الحريق اندلع أثناء اختبار جرى بحضور وسائل إعلام كان مندوبوها واقفين على بُعد حوالى 600 متر من موقع التجربة.

وما هي إلا نصف دقيقة تقريبا من بدء اختبار الاشتعال حتى سُمع دويّ انفجار قوي، وتطاير ما يبدو أنه جسم محترق باتجاه البحر، بحسب ما ذكرت “إن إتش كاي”.

من جهتها، أفادت صحيفة سانكي بأنّ لهبا برتقالي اللون اندلع من محرك الصاروخ الذي كان قبل الانفجار موضوعا على منصة أفقية.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي الثلاثاء “مع إبسيلون إس، بات تطوير الصواريخ يعد أمرا في غاية الأهمية لاستقلالية برنامج تطوير الفضاء الياباني”.

وواجهت وكالة الفضاء اليابانية التي أعلنت في كانون الثاني/يناير نجاح هبوط مركبة فضائية غير مأهولة على سطح القمر، لتصبح اليابان بذلك خامس دولة تحقق هذا الإنجاز، انتكاسات عدة خلال السنوات الأخيرة في برامجها للصواريخ.

ففي آذار/مارس، انفجر صاروخ تابع لشركة يابانية خاصة بعد ثوان على إطلاقه في غرب اليابان.

وقد أقلع الصاروخ المسمى “كايروس” والبالغ طوله 18 مترا والعامل بالوقود الصلب من موقع الإطلاق التابع لشركة “سبايس وان” في أقصى شبه جزيرة كيي في مقاطعة واكاياما (الغرب)، وهي منطقة جبلية تكثر فيها الأحراج.

لكن بعد ثوان على إطلاقه، تحوّل الصاروخ إلى كتلة نار ولفّ دخان كثيف الموقع وتساقطت أجزاء مشتعلة منه على المنحدرات المجاورة، ما استدعى تدخّل عناصر الإطفاء.

هه/بم-ريم/غ ر