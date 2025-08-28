The Swiss voice in the world since 1935
حريق غابة الشريعة بالجزائر تحت السيطرة وإجلاء 36 عائلة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

اعلنت الحماية المدنية  الجزائرية الخميس السيطرة على حريق غابة الشريعة بالبليدة الذي نشب ليل الثلاثاء الاربعاء، من دون تسجيل اي اصابات بين أفراد 36 عائلة تم إجلاؤها.

وأكدت الحماية المدنية في بيان ان “حريق الشريعة تحت السيطرة التامة” وان مروحياتها “تدخلت لدعم الفرق البرية من اجل معالجة و تبريد بعض النقاط التي يصعب الوصول إليها” بعد ان ساهمت ثماني طائرات في إخماد الحرائق

ومن جهته أكد ابراهيم اوشان والي ولاية البليدة، على بعد 60 كلم جنوب غرب الجزائر، في تصريح لوسائل الاعلام ” أن 36 عائلة تم إجلاؤها كإجراء احترازي  ولم يتم تسجيل اي اصابات”.

الحرائق شائعة في الصيف في شمال الجزائر المغطى بالغابات، ولكنها تفاقمت في السنوات الأخيرة بسبب الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة المرتبطة بتغير المناخ.

وأكدت الحماية المدنية انها مازالت تعمل على إخماد خمسة حرائق من بين 35 حريقا تم تسجيلها خاصة في بجاية وتيزي وزو وجيجل وسطيف، في وسط وشرق شمال البلاد.

شهدت هذه المناطق أكبر الحرائق في السنوات الماضية مع تسجيل 34 وفاة في 2023 و37 في 2022 اما أكبر حصيلة وفيات فكانت في 2021 بأكثر من 90 شخصا.

ولم تعلن السلطات عن مساحة الغابات التي احترقت في الايام الاخيرة لكن بحسب المديرية العامة للغابات فإن”المساحات المتضررة تراجعت بشكل معتبر” صيف 2025 مقارنة بمواسم الصيف الماضية.

وكان مدير الغابات جمال طواهرية، اكد لوكالة الانباء الجزائرية أنه منذ بداية شهر ايار/مايو الى منتصف اب/أغسطس تسببت الحرائق في اتلاف 1789 هكتار، منها حوالي 630 هكتارا من الغابات و150 هكتارا مزروعة بالأشجار المثمرة، والمساحات المتبقية،أحراش وأدغال.

ع د/ص ك

