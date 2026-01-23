The Swiss voice in the world since 1935
حريق في خزان نفط بغرب روسيا إثر هجوم بالطيران المسير

تسبب هجوم بالطيران المسير في اندلاع حريق في خزان للنفط في مدينة بينزا بغرب روسيا في ساعة مبكرة الجمعة، دون وقوع إصابات على ما أفاد حاكم المنطقة.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، عمودا من النيران يتصاعد من موقع مستودع للنفط في الضواحي الشرقية لبينزا، على مسافة حوالى 618 كيلومترا من خط المواجهة. 

ولم يدلِ المسؤولون بتفاصيل حول مصدر الطائرات المسيرة، لكن وزارة الدفاع الروسية صرّحت بأن دفاعاتها الجوية اعترضت ما لا يقل عن 12 مسيرة أوكرانية خلال الليل، من بينها واحدة فوق منطقة بينزا. 

ولم يصدر تعليق فوري عن كييف، التي تركز هجماتها على مواقع الطاقة الروسية سعيا لاستهداف موارد موسكو ومنعها من استخدامها في حربها على أوكرانيا.

وقال الحاكم أوليغ ميلنيتشينكو على تطبيق تلغرام “حوالى الساعة الرابعة صباحا (01,00 ت غ)، تسبب هجوم بالطيران المسير في اندلاع حريق في خزان للنفط في بينزا. وبحسب البيانات الأولية، لم تُسجل إصابات أو خسائر بشرية”.

وألحقت طائرات مسيرة أوكرانية رخيصة الثمن نسبيا، أضرارا بمليارات الدولارات في منشآت نفط وغاز روسية. 

وتقول كييف إن هذه الهجمات ردٌ عادل على الضربات الروسية التي تستهدف شبكة الطاقة الأوكرانية. 

وتسببت ضربات روسية في الأسابيع الأخيرة في انقطاع التدفئة والكهرباء عن آلاف الأشخاص وسط درجات حرارة دون الصفر.

