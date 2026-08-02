حريق في معسكر التاجي شمال بغداد نتيجة ارتفاع الحرارة

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اندلع الأحد حريق داخل مستودع للعتاد في معسكر التاجي شمال بغداد نتيجة درجات الحرارة المرتفعة، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع العراقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة يحيى رسول في بيان “اندلع حريق داخل أحد المستودعات في معسكر التاجي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة”، مشيرا إلى أن المستودع “يضم أعتدة عائدة للفرقة المدرعة التاسعة”.

من جهته، تحدث رئيس خلية الإعلام الأمني الحكومية سعد معن عن “انفجار أعتدة داخل معكسر التاجي” و”انفلاق بعضها نتيجة الحرارة”.

وأورد أن “فرق الدفاع المدني تواصل مكافحة الحريق”.

ويضمّ معسكر التاجي قوات عراقية، واستضاف في السنوات الماضية قوات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية إلى أن أخلت هذه القاعدة وقواعد أخرى في إطار اتفاق لانسحاب التحالف من العراق بحلول نهاية أيلول/سبتمبر.

ويشهد العراق باستمرار حرائق وانفجارات في قواعد عسكرية ومستودعات للأسلحة والعتاد.

وغالبا ما لا يتمّ التزام معايير السلامة في العراق حيث تتجاوز الحرارة أحيانا في الصيف 50 درجة مئوية.

رح/كبج/ب ق