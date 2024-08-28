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حريق في منشأة للوقود في روسيا بعد هجوم بطائرة مسيّرة

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اندلع حريق في منشأة لتخزين الوقود في منطقة روستوف بجنوب غرب روسيا إثر هجوم بطائرة مسيّرة، وفق ما أعلن الحاكم المحلي الأربعاء.

وأكد الحاكم فاسيلي غولوبيف عبر تلغرام أن رجال الإطفاء يعملون على إخماد النيران، مشيرا إلى أن الحريق لا يشكّل تهديدا للمنازل وساكنيها.

وأشار إلى أن الهجوم تسبب “باندلاع حريق في مخزن للوقود”، ولم يؤد الى أي إصابات في الأرواح.

ولا يزال حريق آخر مستعرا منذ 18 آب/أغسطس في منشأة لتخزين الوقود في مدينة بروليتارسك في منطقة روستوف بعد تعرضه لهجوم أوكراني.

ومنذ بدء الغزو الروسي مطلع العام 2022، أعلنت كييف مرارا شنّ هجمات تستهدف منشآت الغاز والنفط الروسية في ما تقول إنه ردّ على استهداف موسكو منشآت للطاقة في أراضيها.

وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق هذا الشهر باستهداف قوات بلاده منشآت النفط الروسية، معتبرا أن هجمات مماثلة تساهم في بلوغ “نهاية منصفة” للنزاع.

بور/كام/الح

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