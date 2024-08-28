حريق في منشأتين للوقود في روسيا بعد هجومين بطائرات مسيّرة

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اندلع حريق في منشأتين لتخزين الوقود الأربعاء في منطقتي روستوف وكيروف في غرب روسيا إثر هجومين أوكرانيين بطائرات مسيّرة، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وأكد حاكم روستوف فاسيلي غولوبيف عبر تلغرام أن عناصر الإطفاء يعملون على إخماد النيران، مشيرا إلى أن الحريق لا يشكّل تهديدا للمنازل وساكنيها.

وأشار إلى أن الهجوم تسبب “باندلاع حريق في مخزن للوقود”، ولم يؤد إلى أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأفاد مصدر في قطاع الدفاع الأوكراني بمسؤولية كييف عن الهجوم، وقال لوكالة فرانس برس إن الموقع المستهدف “جزء من المجمع الصناعي العسكري الروسي ويشارك بشكل مباشر في إمداد قوات الاحتلال”.

وقال حاكم منطقة كيروف ألكسندر سوكولوف على تلغرام إن طائرة مسيّرة هاجمت أيضا منشأة نفطية في بلدة كوتيلنيتش الروسية على بعد 1100 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.

وبحسب قناة “بازا” الإخبارية على تلغرام، والمعروفة بقربها من قوات الأمن الروسية، تم استهداف المنطقة بأربع طائرات مسيّرة.

وهذا الهجوم هو الأول على هذه المنطقة منذ بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا عام 2022، بحسب “بازا”.

منذ بدء الغزو الروسي مطلع العام 2022، أعلنت كييف مرارا شنّ هجمات تستهدف منشآت الغاز والنفط الروسية في ما تقول إنه ردّ على استهداف موسكو منشآت للطاقة في أراضيها.

ولا يزال حريق آخر مستعرا منذ 18 آب/أغسطس في منشأة لتخزين الوقود في مدينة بروليتارسك في منطقة روستوف بعد تعرضه لهجوم أوكراني.

وأصيب ما لا يقل عن 41 من عناصر الإطفاء أثناء مكافحة الحريق، وفقا للسلطات المحلية.

وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق هذا الشهر باستهداف قوات بلاده منشآت النفط الروسية، معتبرا أن هجمات مماثلة تساهم في بلوغ “نهاية منصفة” للنزاع.

بور/كام-ح س/ب ق