The Swiss voice in the world since 1935
حريق في موقع عمليات تابع لأدنوك بعد هجوم بمسيرات

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

10 مارس آذار (رويترز) – قال المكتب الإعلامي لحكومة إمارة أبوظبي اليوم الثلاثاء إن السلطات تتعامل مع حريق اندلع في مجمع الرويس الصناعي بعد هجوم بطائرات مسيرة، مضيفا أنه لم تقع إصابات.

ويضم المجمع منشآت لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) يمكنها تكرير ما يصل إلى 922 ألف برميل من النفط يوميا، ويعد المركز الرئيسي لعمليات التكرير والتسويق في الإمارة، بما في ذلك مصانع كيماويات وأسمدة وغازات صناعية مهمة.

(تغطية صحفية يوسف سابا – إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية