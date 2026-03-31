حريق في ناقلة نفط كويتية بميناء دبي بعد هجوم إيراني ولا إصابات

30 مارس آذار (رويترز) – أفادت وكالة الأنباء الكويتية، نقلا عن مؤسسة البترول الكويتية، بأن إيران هاجمت ناقلة نفط خام محملة بالكامل في مرسى ميناء دبي أمس الاثنين، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وإلحاق أضرار بهيكلها، محذرة من احتمال حدوث تسرب نفطي.

وهذا أحدث هجوم في سلسلة هجمات استهدفت سفنا تجارية بصواريخ أو بطائرات وزوارق مسيرة في الخليج ومضيق هرمز منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير شباط.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من ثلاثة دولارات، أي 2.9 بالمئة، إلى 105.91 دولار للبرميل، على خلفية نبأ الهجوم على ناقلة النفط الكويتية (السالمي).

وأكدت السلطات في دبي أنها تستجيب لهجوم بطائرة مسيرة على ناقلة نفط كويتية في مياه دبي، وأن فرق الإطفاء البحرية تعمل على إخماد الحريق. وأكدت عدم وقوع إصابات، وأنه تأكدت سلامة جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 24.

وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية أن العمل جار لتقييم الأضرار التي لحقت بناقلة النفط بدقة. وتشير بيانات لويدز ليست إنتليجنس إلى أن المؤسسة هي الشركة الأم للشركة المالكة للسفينة ومشغلها التجاري.

ولم يتسن الوصول إلى المسؤولين الإيرانيين للتعليق.

وكان خبراء في قطاع الأمن البحري ذكروا في وقت سابق من أمس الاثنين إن سفينة حاويات مملوكة لشركة يونانية راسية قبالة سواحل رأس تنورة في السعودية أبلغت عن حادثتين منفصلتين سقطت فيهما مقذوفات في المياه قرب السفينة.

وأفاد ممثل عن سفينة “إكسبريس روم” التي ترفع علم ليبيريا بسقوط مقذوفين مجهولين في المياه قرب سفينة الحاويات على بعد حوالي 22 ميلا بحريا (40.7 كيلومتر) شمال شرقي رأس تنورة، في الساعة 1352 بالتوقيت العالمي المنسق.

وذكرت مجموعة فانجارد البريطانية لإدارة المخاطر البحرية أن الحادثتين وقعتا في غضون ساعة واحدة، وأن طاقم السفينة بخير.

وقالت فانجارد إن الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق مسؤوليته عن الهجوم على السفينة “إكسبريس روم” في 11 مارس آذار.

وفي وقت سابق من أمس الاثنين، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن مسؤول الأمن في إحدى سفن الحاويات أبلغ عن سقوط مقذوفين مجهولين قرب السفينة بفارق ساعة بين كل منهما، مضيفا أن جميع أفراد الطاقم بخير.

ولم يصدر أي تعليق بعد من الشركة المشغلة للسفينة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث الذي وقع أمس.

