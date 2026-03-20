حريق في وحدات بمصفاة ميناء الأحمدي بالكويت بعد هجمات بمسيرات

1دقيقة

20 مارس آذار (رويترز) – نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن مؤسسة البترول الكويتية أن مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية تعرضت فجر اليوم الجمعة لعدد من الهجمات بواسطة طائرات مسيرة مما أسفر عن اندلاع حريق في بعض وحداتها، دون وقوع أي إصابات بشرية نتيجة لهذه الهجمات.

وذكرت المؤسسة أن فرق الإطفاء والطوارئ باشرت على الفور التعامل مع هذا الحريق كما تم إغلاق عدد من الوحدات في المصفاة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلامة العاملين.

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد مروة غريب للنشرة العربية )