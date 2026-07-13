حريق هائل في حانة ببانكوك يودي بحياة 27 شخصا

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لقي 27 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات في حريق هائل اندلع في حانة في العاصمة التايلاندية بانكوك، وفق ما أفاد مسؤولون وشهود الاثنين، في حادث يُعدّ الأسوأ في البلاد منذ نحو عقدين.

وأظهرت مقاطع مصوّرة تحقّقت وكالة فرانس برس من صحّتها أشخاصا بدت على بعضهم أثار حروق بينما كانوا يفرّون من الحانة الواقعة في ضواحي بانكوك مساء الأحد، حيث تصاعدت ألسنة اللهب.

وشاهد صحافي من وكالة فرانس برس صباح الاثنين أكياسا مخصّصة لنقل الجثث خارج حانة ومطعم “رونغ بير نا لات فراو”، حيث بدأت فرق الأدلّة الجنائية تفتيش الموقع المدمّر.

وأفاد حاكم بانكوك تشادتشارت سيتيبونت بأن “الحريق انتشر بسرعة كبيرة ووصل إلى السقف. ويبدو أن الدخان تسبّب في معظم الوفيات”.

وأضاف أن الحريق أسفر عن مقتل 27 شخصا وإصابة 63 آخرين، 22 منهم وصفت حالتهم بالحرجة، مؤكدا فتح تحقيق في الحادث.

والحريق الذي وقع في حانة “رونغ بير نا لات فراو”، هو الأسوأ منذ كارثة حريق ملهى “سانتيكا” في بانكوك خلال احتفالات رأس السنة في العام 2009، والذي أودى بحياة 67 شخصا وأصاب أكثر من 200 آخرين.

ولفت الحاكم إلى العثور على عدد من الضحايا قرب أحد مخارج الطوارئ، الذي يُعتقد أنه كان مغلقا أو معرقَلا.

وشاهد سائق دراجة أجرة نارية يُدعى سورين جايهارن النيران تندفع إلى الشارع من باب الحانة، حيث ساعد نحو خمسة أشخاص كانوا يعانون حروقا وفقاعات جلدية، وفق ما أفاد وكالة فرانس برس.

وأعلنت السلطات المحلية أنها تمكّنت من تحديد هوية عشرة من الضحايا، بينهم تسعة تايلانديين وشخص من لاوس.

– “نقاط عمياء” –

وفقا لمنشور ترويجي على فيسبوك، يضم الموقع مسرحا ومشربَين ومطبخا، ويتّسع لأكثر من 300 شخص، فضلا عن أربعة مخارج مخصصة للطوارئ.

وزار رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول موقع الحادث، حيث صرّح بأن المنشأة كانت مرخصة للعمل كمطعم، لافتا إلى أن الشرطة تراجع سجلات التفتيش الخاصة بها.

وأكد أن الضحايا وأُسرهم سيحصلون على “أفضل رعاية ممكنة”، مبيّنا أن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود “نقاط عمياء” داخل الموقع لا تظهر منها مسارات واضحة للإخلاء في حالات الطوارئ.

واندلع الحريق قرابة الساعة 11 مساء الأحد، فيما أعلنت الشرطة السيطرة عليه نحو الساعة الثانية من فجر الاثنين.

وقال السائح اللاوسي كان كوتيرات لوكالة فرانس برس “سمعت صراخا عاليا (…) في الداخل، وسادت الفوضى”، مضيفا “لم أمرّ بتجربة كهذه من قبل. ما زالت المشاهد عالقة في ذهني”.

ونشر مقطع فيديو على “فيسبوك” أظهر حشودا تهرب إلى الشارع فيما كانت النيران تندفع من الباب، وكتب “لم أتمكّن إلا من إخراج شخص واحد. لقد بذلت قصارى جهدي. أنا آسف”.

– ممرات معطلة –

أظهرت مشاهد من الموقع تحطُّم معظم نوافذ الحانة، بينما شاهد مراسلو فرانس برس زجاجات بيرة ومقاعد مغطاة بمسحوق أبيض.

وقال رئيس الوزراء إن موسيقيين كانوا داخل المكان تحدثوا عن “تصاعد دخان من قاطع كهربائي قرب المسرح، أعقبه انقطاع للكهرباء ثم وقوع انفجار”.

وأضاف أن “معظم الضحايا فرّوا إلى الخلف، في اتجاه دورات مياه لا مخرج لها”.

من جهته، أفاد سورياتشاي راويوان، رئيس إدارة الوقاية من الكوارث في بانكوك، بأن فرق الطوارئ وصلت خلال خمس دقائق من تلقّي البلاغ، لكن النيران كانت قد انتشرت بالفعل.

وأضاف لوكالة فرانس برس “عندما دخلنا للبحث، وجدنا الطاولات والمقاعد تسدّ الطريق في كل مكان، وكانت الحرارة مرتفعة”.

وتثير معايير السلامة في الحانات والنوادي الليلية في تايلاند مخاوف متكررة، كان آخرها حريق ملهى “ماونتن بي” في إقليم تشونبوري العام 2022، والذي أودى بحياة 25 شخصا.

بور-ت ب-ك ا/ملك/جك