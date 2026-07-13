حريق يأتي على أكثر من 1300 هكتار في غابة شاسعة قرب باريس

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تحاول فرق الإطفاء في فرنسا الاثنين السيطرة على حريقين أتيا على أكثر من 1300 هكتار في غابة جنوب العاصمة فيما أوقفت الشرطة شخصين يشتبه في إشعالهما الحريق عمدا.

واندلع الحريق الأحد في غابة فونتينبلو الشاسعة الواقعة على مسافة نحو ستين كيلومترا جنوب شرق باريس والتي تضم عددا من القرى الهادئة.

وفي ظل موجة الحر التي تضرب المنطقة، امتد الحريق الذي يعد نادرا في شمال البلاد، بشكل سريع وعطّل حركة السير والقطارات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وعلى مدار اليوم، واصلت الطائرات وعناصر الإطفاء جهودهم لإخماد النيران.

وبحلول بعد ظهر الاثنين، كان الحريق قد امتد على 1200 هكتار، وفق وزير الداخلية لوران نونيز.

وقال نونيز إن حريقا ثانيا اندلع بعد ظهر الاثنين وأتى على مئة هكتار. وأجلي حوالى ألف شخص في مدينة فونتينبلو والمناطق المحيطة بها.

وأحد المشتبه بهما اللذين أوقفا هو شاب يبلغ 18 عاما وليس لديه سوابق جنائية، وكانت يداه ملطختين بالرماد وفي حوزته ولاعة عند احتجازه، وفق ما أفاد مصدر قريب من القضية.

وكان الأجواء خانقة في الغابة صباح الاثنين، بينما وصلت عربات الإطفاء تباعا في مسعى للسيطرة على الحريق.

وتصاعدت سحب الدخان فوق النباتات المحترقة فيما حملت الرياح الدافئة الرماد قرب قرية أربون-لا-فوريه.

وقال أحد السكان ويدعى كليمان بوهر (37 عاما) إنه وعائلته في حالة تأهب منذ رأى سحب الدخان تتصاعد في منطقة الغابة ليل الأحد.

وأفاد “كما هي حال بقية (السكان)، نحن في حالة تأهب. المركبات والحقائب جاهزة. كل ما يمكننا القيام به هو الانتظار”.

وأفاد قائد العمليات في الموقع جان مارك سيكار مساء الاثنين إنه تم تنفيذ 187 عملية إسقاط للمياه.

وأشار إلى أنه عند حلول الليل، كان هناك حوالى 600 عنصر إطفاء في حالة استنفار، بحيث سيتناوبون على مكافحة الحريق.

وأضاف “الحريق ما زال ينتشر” بسبب الظروف الجوية التي لم تكن “مؤاتية للغاية” مساء الاثنين، رغم “تراجع موقت لحدة النيران”.

– مساعدة من المزارعين –

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على “إكس” إنه تم استخدام كل الموارد المتاحة لمكافحة ما وصفه بـ”حريق غابات كبير بشكل استثنائي”.

وقال وزير الداخلية لوران نونيز إن السلطات تحقق لتحديد إن كان الحريق متعمّدا.

وأفاد “كانت هناك حوالى عشر نقاط إشعال حرائق ضمن نطاق ألف متر، ما يدل على أنها ربما أُضرمت عمدا”.

وتشهد فرنسا ثالث موجة حر في أقل من ثلاثة أشهر فيما اندلعت حرائق في أجزاء مختلفة من البلاد خلال الأسبوع الماضي.

وهي حلقة جديدة ضمن سلسلة أحوال الطقس القاسية التي تؤدي إلى وفيات والتي ربط العلماء تزايد وتيرتها خلال العقود الأخيرة بتغير المناخ الناجم عن النشاط البشري.

وليل الأحد، سعى سكان لتقديم المساعدة. وسحب مزارعون على متن جرارات خزانات ووجّهوا خراطيم المياه نحو الحريق.

وفرّت الممرّضة سيدني فويار (45 عاما) من منزلها في قرية لو فودو ومن ثم عادت لإفساح المجال لعناصر الإطفاء باستخدام المياه المتوافرة في بركة السباحة في منزلها.

وقالت إن حرائق الغابات هذه “متوقعة في ظل تغير المناخ”.

واستخدمت السلطات طائرتين من طراز “كندير” لمكافحة الحرائق، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام طائرات من هذا النوع في منطقة باريس.

– استئناف حركة القطارات –

أدى الحريق إلى إغلاق طريق “أيه6” السريع المؤدي إلى خارج باريس. وأظهرت بيانات “غوغل مابس” أن أجزاء منه بقيت مغلقة الاثنين.

لكن خدمة السكك الحديد الوطنية أعلنت أنها أصلحت كابلات أحرقتها النيران الأحد، ما سمح لها باستئناف الخدمات المعتادة للقطارات السريعة الرابطة بين العاصمة ومدينة ليون (جنوب شرق).

وسجّلت فرنسا أكثر من ألفي وفاة ناجمة عن الحر الشديد خلال موجة الحر في حزيران/يونيو و300 أثناء ارتفاع درجات الحرارة أواخر أيار/مايو، بحسب بيانات رسمية.

ومنذ مطلع العام، أتت حرائق الغابات على نحو 25 ألف هكتار من الأراضي في فرنسا، وهي ضعف المساحة التي احترقت في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويتوقع أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة بالتزامن مع العيد الوطني الثلاثاء، بحسب هيئة الأرصاد “ميتيو فرانس”.

بور-اه/لين-الح