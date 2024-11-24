حريق يأتي على مئات المنازل في حي فقير في العاصمة الفيليبينية

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أتى حريق على مئات المنازل في أحد الأحياء الفقيرة في العاصمة الفيليبينية حيث شوهدت أعمدة نار ودخان أسود كثيف تتصاعد في السماء، وفق ما ذكر جهاز الإطفاء في مانيلا الأحد.

وأشار جهاز الإطفاء والإنقاذ في العاصمة الفيليبينية إلى أن حوالى ألف منزل تضرر من الحريق الذي اندلع على الأرجح في الطابق الثاني من أحد المنازل.

ولم يتم الإبلاغ عن إصابات على الفور.

وأظهرت صور التقطتها مسيرات ونشرتها على الانترنت هيئة مكافحة الكوارث المحلية، المنازل التي أتت عليها النيران.

وتعيش حوالى ألفي أسرة في هذا الحي الفقير الواقع في منطقة إيسلا بوتينغ باتو، بحسب فرق الإطفاء.

وفقدت ليونيلا أبيرتاس (65 عاما) جميع ممتلكاتها تقريبا لكنها تمكنت من إنقاذ الجرة التي تحتوي على رماد زوجها.

وقالت لوكالة فرانس برس باكية “إنني حقا لا أعرف كيف سأبدأ حياتي من جديد بعد هذا الحريق”.

وشاركت حوالى 36 آلية إطفاء ومروحيتان للمساعدة في إخماد النيران.

بام/ريم/غ ر