حزب العمال الكردستاني: أحداث سوريا انتكاسة لعملية السلام في تركيا

قال حزب العمال الكردستاني الثلاثاء إن الاشتباكات الأخيرة بين القوات الحكومية السورية والقوات الكردية تشكّل “انتكاسة” في مسار السلام بين الحزب وأنقرة، و”مؤامرة” تهدف إلى عرقلته.

وأوضح المتحدث باسم الجناح السياسي للحزب زاغروس هيوا لوكالة فرانس برس أن “التطورات في سوريا والشرق الأوسط بشكل عام لها تأثير مباشر على عملية السلام في تركيا”.

واعتبر أن الهجمات الأخيرة في سوريا “ضد الأكراد هي مؤامرة وتآمر ضد عملية السلام، وهي تشير إلى انتكاسة في هذه العملية”.

ويسري بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديموقراطية (قسد) وقف لإطلاق النار جرى تمديده السبت لمدة 15 يوما، في إطار تفاهم مشترك توصل إليه الطرفان بشأن مستقبل المناطق ذات الغالبية الكردية في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا.

وانسحبت قوات قسد في كانون الثاني/يناير الحالي من مناطق سيطرتها في محافظتي الرقة في الشمال ودير الزور في الشرق، حيث الغالبية السكانية عربية، تزامنا مع تقدم القوات الحكومية.

وتعدّ تركيا من أبرز داعمي القيادة السورية الجديدة التي أطاحت حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات قسد، امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه منظمة “إرهابية”.

وفي موازاة ذلك، تعمل أنقرة على التوصل إلى تسوية مع حزب العمال الكردستاني الذي أعلن العام الماضي نزع سلاحه وحلّ نفسه، في إطار مسار يهدف إلى إنهاء نزاع مستمر منذ أكثر من أربعة عقود مع القوات التركية، أودى بحياة نحو 50 ألف شخص.

وقال هيوا إن “التزام حزب العمال الكردستاني بعملية السلام يمثل قضية استراتيجية”، مضيفا أن “استراتيجيته الجديدة لا تستبعد ضرورة الدفاع عن النفس”.

وكان الحزب قد تعهّد في وقت سابق من الشهر الحالي بأنه “لن يتخلى أبدا” عن أكراد سوريا و”سيفعل كل ما هو ضروري”.

واعتبر هيوا أن هناك “آمالا بوقف دائم لإطلاق النار في سوريا”، محذّرا في الوقت نفسه من أنه “في حال حصول تصعيد إضافي وأعمال إبادة ضد الأكراد، سنعيد بالتأكيد تقييم الوضع”.

