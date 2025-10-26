حزب العمال الكردستاني يعلن انسحابه من تركيا في إطار نزع السلاح

(رويترز) – قالت جماعة حزب العمال الكردستاني المحظورة يوم الأحد إنها ستنسحب من تركيا في إطار عملية نزع السلاح التي تنسقها مع الحكومة هناك، وحثت أنقرة على اتخاذ إجراءات ملموسة للمضي قدما في هذه العملية.

وقررت جماعة حزب العمال الكردستاني، التي تقاتل الدولة التركية منذ عام 1984، في مايو أيار نزع سلاحها وحل نفسها بعد دعوة زعيمها المسجون عبد الله أوجلان لإنهاء التمرد المسلح الذي أودى بحياة ما يزيد على 40 ألفا من الجانبين.

وفي يوليو تموز، أضرمت الجماعة، التي تصنفها تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، النار في بعض الأسلحة في عمل رمزي لإظهار حسن النية.

وفي بيان صدر من شمال العراق يوم الأحد، قال حزب العمال الكردستاني إنه قرر سحب جميع مسلحيه لإرساء أسس ما سماه “حياة حرة وديمقراطية وأخوية”، مع الانتقال بعمليات نزع السلاح والاندماج إلى مرحلة تالية.

وقالت الجماعة إن هذه الخطوة تبرز التزام حزب العمال الكردستاني بالعملية وإن على الحكومة التركية الآن أيضا اتخاذ خطوات “قانونية وسياسية” دون تأخير.

وأضافت أنه ينبغي على أنقرة أن تمهد الطريق لانتقال حزب العمال الكردستاني إلى “السياسة الديمقراطية” من خلال قوانين الاندماج.

وقال عمر جليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، في العاشر من الشهر الجاري إن قرار انسحاب حزب العمال الكردستاني يمثل نتيجة ملموسة لهدف الحكومة المتمثل في “تركيا خالية من الإرهاب”، وسيساعد في تشكيل “الإطار الإيجابي” الذي ستضعه لجنة برلمانية من أجل المرحلة القانونية من العملية.

وتمركز حزب العمال الكردستاني في شمال العراق بعد أن تم دفعه إلى ما وراء الحدود الجنوبية الشرقية لتركيا في السنوات القليلة الماضية.

وينفذ الجيش التركي هجمات متكررة على قواعد حزب العمال الكردستاني في المنطقة، وأقام عددا من المواقع العسكرية هناك.

وعلى مر السنين، تحوّلت أهداف حزب العمال الكردستاني من السعي إلى إقامة دولة مستقلة إلى السعي إلى الحصول على حقوق أكبر للأكراد وحكم ذاتي محدود في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية.

وتقول تركيا إنها تحمي حقوق الأكراد، لكنها لن تسمح بأي إجراءات انفصالية.

وربما يكون لنهاية صراع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، مع حزب العمال الكردستاني آثار في أنحاء المنطقة، بما في ذلك في سوريا المجاورة حيث تتحالف الولايات المتحدة مع قوات كردية سورية تعتبرها أنقرة منبثقة من حزب العمال الكردستاني.

