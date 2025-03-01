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حزب العمال الكردستاني يقول إنه سيمتثل لدعوة زعيمه المسجون بتحقيق السلام

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(رويترز) – ذكرت وكالة أنباء مقربة من حزب العمال الكردستاني المحظور يوم السبت أنه قرر الامتثال لدعوة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان بالتخلي عن السلاح وإعلان وقف فوري لإطلاق النار، في خطوة مهمة لإنهاء صراع مستمر منذ 40 عاما مع الحكومة التركية.

وقال حزب العمال الكردستاني إنه يأمل في أن تطلق أنقرة سراح أوجلان المحتجز في عزلة تامة تقريبا منذ 1999 كي يتسنى له قيادة عملية نزع السلاح، وأضاف أن هناك حاجة لوضع شروط سياسية وديمقراطية لإنجاح العملية.

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