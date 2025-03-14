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حزب العمّال الكردستاني يؤكد “استحالة” حلّه في الوقت الحالي

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قال حزب العمّال الكردستاني الذي دعا زعيمه التاريخي إلى إلقاء السلاح أنه “يستحيل” في الوقت الحالي عقد مؤتمر لإعلان حلّه، حسب ما صرح مسؤول كبير في التنظيم الكردي المسلح.

وأوضح جميل بيك، أحد قادة حزب العمال الكردستاني لقناة ستيرك التلفزيونية الكردية “كل يوم، تحلق طائرات استطلاع (تركية)،كل يوم يقصفون، كل يوم يهاجمون”، مؤكدا أن “عقد مؤتمر في هذه الظروف مستحيل وخطير”.

لكن هذا المؤتمر سيعقد “إذا تم استيفاء الشروط” وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء قريبة من الحزب.

رد حزب العمّال الكردستاني الذي تتحصن قيادته في الجبال شمال العراق، إيجابا في 1 آذار/مارس على دعوة زعيمه التاريخي عبد الله أوجلان المعتقل منذ 26 عاما، لحل الحركة ووضع حد لأربعين عاما من القتال ضد سلطات أنقرة أودت بحياة ما لا يقل عن 40 ألف شخص.

وأعلن حزب العمال الكردستاني التي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربية “منظمة إرهابية” وقف إطلاق النار بأثر فوري، لكنه يطالب بأن يترأس عبد الله أوجلان المعتقل في جزيرة قبالة إسطنبول، “شخصيا” المؤتمر الذي سيؤدي إلى حلّه.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن دعوة عبد الله أوجلان في إطار الحوار الذي أطلقته أنقرة خلال الخريف، “فرصة تاريخية” للأتراك والأكراد الذين يمثلون وفق بعض التقديرات 20% من سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون نسمة.

ربا/اج/ص ك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية