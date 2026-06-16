حزب الله: إيران تعهدت بالسعي لانسحاب إسرائيل من لبنان في المفاوضات مع أمريكا
16 يونيو حزيران (رويترز) – قالت العلاقات الإعلامية في حزب الله لرويترز اليوم الثلاثاء إن الجماعة تلقت تأكيدات من حليفتها إيران بأنها ستطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان في المرحلة المقبلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وأشارت الجماعة إلى أن الانسحاب سيكون نتيجة لاستمرار المفاوضات بين طهران وواشنطن، وليس شرطا مسبقا، وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين يوم الجمعة.
وقالت لرويترز إن لن يكون هناك اتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من لبنان.
(تغطية صحفية مايا الجبيلي – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )