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حزب الله: استهدفنا قاعدة جوية إسرائيلية بمسيرات

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(رويترز) – قالت جماعة حزب الله اللبنانية يوم السبت إنها شنت هجوما بطائرات مسيرة على قاعدة تل نوف الجوية الإسرائيلية جنوبي تل أبيب، كما استهدفت بوابل من الصواريخ قاعدة للمخابرات بمدينة صفد في شمال إسرائيل.

واندلع الصراع بين إسرائيل وحزب الله قبل عام عندما بدأت الجماعة المسلحة في إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل دعما لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مع بداية الحرب على غزة.

وتصاعدت حدة الصراع خلال الأسابيع الماضية، إذ قصفت إسرائيل جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت وسهل البقاع، مما أسفر عن مقتل العديد من كبار قادة حزب الله. كما عبرت قوات برية إسرائيلية الحدود إلى لبنان.

وبدأ حزب الله بدوره شن هجمات صاروخية على مدى أبعد داخل إسرائيل.

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