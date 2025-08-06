حزب الله: حكومة لبنان “ارتكبت خطيئة كبرى” باتخاذ قرار حصر السلاح في يد الدولة

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بيروت (رويترز) – نددت جماعة حزب الله اللبنانية يوم الأربعاء بقرار حكومة لبنان التوجه نحو حصر السلاح في يد الدولة واصفة إياه “بالخطيئة الكبرى” التي لا تخدم إلا إسرائيل.

وقالت الجماعة في بيان مكتوب إن الحكومة “ارتكبت خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من سلاح مقاومة ‏العدو الإسرائيلي”.

وأضافت أن القرار “يحقق لإسرائيل ما لم تحققه ‏في عدوانها على لبنان… (و) يحقق مصلحة إسرائيل بالكامل ‏ويجعل لبنان مكشوفا أمام العدو ‏الإسرائيلي من دون أي ردع”.

وذكرت أنها ستتعامل مع هذا القرار “كأنه غير موجود”.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي وليلى بسام – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)