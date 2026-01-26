حزب الله: غارة إسرائيلية قتلت مقدم برامج بقناة المنار في جنوب لبنان

26 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت جماعة حزب الله اللبنانية اليوم الاثنين إن غارة إسرائيلية في جنوب البلاد قتلت مقدم البرامج علي نور الدين الذي كان يعمل في قناة المنار التلفزيونية التابعة للجماعة.

وقال حزب الله “الاعتداء يرقى إلى مستوى جريمة حرب، ويضاف إلى سجل العدو الإسرائيلي الحافل بالجرائم الوحشية بحق الإعلاميين والمدنيين والإنسانية جمعاء”، وإن اغتياله “ينذر بخطورة تمادي العدو في اعتداءاته لتطال الجسم الإعلامي بكل أشكاله ومسمياته، في سياق سياسة اغتيالات ممنهجة”.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق اليوم إن نور الدين كان أحد مقاتلي حزب الله وعمل في الآونة الأخيرة على إعادة بناء قدرات الجماعة المدفعية في جنوب لبنان.

وتوصلت إسرائيل ولبنان إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية في عام 2024 لإنهاء قتال استمر لأكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله، والذي بلغ ذروته بضربات إسرائيلية أنهكت الجماعة المسلحة المدعومة من إيران بشدة. ومنذ ذلك الحين، تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.

ويواجه لبنان ضغوطا متزايدة من الولايات المتحدة وإسرائيل لنزع سلاح حزب الله. ويخشى قادة الجماعة أن تكثف إسرائيل ضرباتها بشكل كبير في أنحاء البلاد بهدف دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أسرع لمصادرة ترسانة حزب الله.

(تغطية صحفية ليلى بسام ومنة علاء الدين – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)