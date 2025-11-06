حزب الله: لبنان معني بوقف إطلاق النار لكن ليس بالتفاوض مع إسرائيل

(رويترز) – قالت جماعة حزب الله اللبنانية يوم الخميس إن لها “حقا مشروعا في مقاومة الاحتلال (الإسرائيلي)”، مضيفة أنها ستدعم الجيش اللبناني.

وأضافت أنه على الرغم من التزام لبنان بوقف إطلاق النار، فإنه غير ملزم بالانخراط في مفاوضات سياسية مع إسرائيل.

وأصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون الأسبوع الماضي تعليمات للجيش بمواجهة أي توغل إسرائيلي في جنوب لبنان، وذلك بعد أن عبرت القوات الإسرائيلية الحدود ليلا وقتلت موظفا في الإدارة المحلية، رغم وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وذكرت جماعة حزب الله في بيان “نؤكد حقنا ‏المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان والوقوف إلى جانب جيشنا وشعبنا لحماية سيادة ‏بلدنا”.

وأضافت “لبنان معني ‏راهنا بوقف العدوان بموجب نص إعلان وقف النار والضغط على العدو الصهيوني للالتزام ‏بتنفيذه، وليس معنيا على الإطلاق بالخضوع للابتزاز العدواني والاستدارج نحو تفاوض ‏سياسي مع العدو الصهيوني”.

وتوسطت الولايات المتحدة في اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر تشرين الثاني 2024 بين لبنان وإسرائيل بعد صراع استمر لأكثر من عام أشعلته الحرب في قطاع غزة، إلا أن إسرائيل تواصل تنفيذ هجمات بشكل متقطع على مناطق في لبنان.

(تغطية صحفية تالا رمضان ونيرة عبد الله ومايا الجبيلي – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)