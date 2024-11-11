حزب الله: لم نتلق أي مقترحات رسمية لوقف إطلاق النار

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بيروت (رويترز) – قال متحدث باسم حزب الله يوم الاثنين إن الجماعة اللبنانية لم تتلق أي مقترحات بشأن هدنة في لبنان، في وقت قال فيه وزير الخارجية الإسرائيلي إن الجهود الدبلوماسية أحرزت “تقدما” ووسط تقارير إعلامية إسرائيلية تفيد بأن مجلس الوزراء وافق على مقترح لوقف إطلاق النار.

وقال مسؤول العلاقات الإعلامية لحزب الله محمد عفيف خلال مؤتمر صحفي في الضاحية الجنوبية لبيروت إنه لم يصل إلى لبنان أو الحزب أي شيء رسمي بهذا الخصوص حتى الآن على حد علمه.

وعبر عن اعتقاده بأنهم لا يزالون في مرحلة جس النبض وطرح أفكار مبدئية وإجراء مناقشات إيجابية، لكن لا يوجد شيء فعلي حتى الآن.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الاثنين إنه تم إحراز تقدم في محادثات وقف إطلاق النار في لبنان، لكن التنفيذ يظل العنصر الأهم في الموضوع.

وأضاف ساعر في مؤتمر صحفي يوم الاثنين “هناك تقدم”، مضيفا أن “التحدي الرئيسي سيكون تطبيق ما سيتم الاتفاق عليه”.

وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” يوم الأحد أنه تم إحراز تقدم كبير في المفاوضات الدبلوماسية بشأن مقترح لوقف إطلاق النار في لبنان ينص على انسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني ومنع وجوده العسكري بالقرب من الحدود الإسرائيلية، بينما سيعود الجيش الإسرائيلي إلى الحدود الدولية.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، الأكثر مبيعا في إسرائيل، يوم الاثنين بأن إسرائيل ولبنان تبادلا مسودات عبر المبعوث الأمريكي آموس هوكستين، مما يشير إلى إحراز الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق نهائي تقدما.