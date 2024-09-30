حزب الله: مستعدون لمواجهة أي هجوم بري إسرائيلي على لبنان

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من مايا الجبيلي وليلى بسام ومحمد الجبالي

بيروت (رويترز) – قال نائب الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية نعيم قاسم يوم الاثنين إن مقاتلي الجماعة مستعدون لمواجهة أي غزو بري إسرائيلي للبنان، وذلك في أول خطاب علني له منذ أن قتلت إسرائيل الأمين العام للجماعة حسن نصر الله في غارات جوية نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف أن إسرائيل لن تحقق أهدافها.

وقال قاسم في خطاب من مكان لم يُكشف عنه “سنواجه أي احتمال إذا قرر (الجيش) الإسرائيلي أن يدخل بريا.. قوات المقاومة جاهزة للالتحام البري”.

وجاءت تلك التصريحات في الوقت الذي واصلت فيه إسرائيل شن غارات جوية على أهداف في بيروت وأماكن أخرى في لبنان في إطار موجة من الهجمات مستمرة منذ أسبوعين أودت بحياة عدد من قادة حزب الله إلى جانب نحو ألف لبناني وأجبرت مليون شخص على ترك منازلهم، وفقا للحكومة اللبنانية.

ويمثل مقتل نصر الله، إلى جانب تفجير أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها أعضاء الجماعة واغتيال قادة كبار آخرين، أكبر ضربة لحزب الله منذ تأسيسه على يد إيران في 1982 للوقوف في وجه إسرائيل.

وحوّل نصر الله الجماعة إلى أكبر قوة عسكرية وسياسية في لبنان ذات نفوذ واسع في الشرق الأوسط.

وتواجه الجماعة الآن تحديا يتمثل في اختيار خليفة لنصر الله الذي كان ينظر إليه ملايين من أنصاره باعتباره قائدا مُهابا وبطلا بسبب وقوفه في وجه إسرائيل، لكن الغرب كان يعتبره العقل المدبر لأعمال إرهابية.

وقال قاسم “سنختار أمينا عاما للحزب في أقرب فرصة وبحسب الآلية المعتمدة للاختيار في الحزب ونملأ القيادات والمراكز بشكل ثابت”.

وأضاف أن مقاتلي حزب الله واصلوا إطلاق الصواريخ لعمق يصل إلى 150 كيلومترا داخل إسرائيل ومستعدون لمواجهة أي توغل بري إسرائيلي محتمل.

وتابع قائلا “أحب أن أعلمكم أن ما نقوم به هو الحد الأدنى… نحن نعلم أن المعركة قد تكون طويلة والخيارات مفتوحة أمامنا… نحن في مركب واحد وإن شاء الله سنفوز كما فزنا في تحرير سنة 2006 في مواجهة العدو الإسرائيلي”.

وتقول إسرائيل إنها ستبذل كل ما في وسعها لإعادة مواطنيها إلى منازلهم على حدودها الشمالية بأمان.

ولم تستبعد شن غزو بري، وتلقت القوات الإسرائيلية تدريبات على ذلك بالفعل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت لقوات متمركزة على حدود إسرائيل الشمالية “القضاء على نصر الله خطوة مهمة، لكنها ليست الأخيرة. سنستخدم كل قدراتنا، ومن بينها أنتم، من أجل ضمان عودة السكان للبلدات الشمالية في إسرائيل”.