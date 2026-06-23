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حزب الله: هجوم إسرائيل بجنوب لبنان انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار

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دبي 23 يونيو حزيران (رويترز) – قالت جماعة حزب الله إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مدنيين في جنوب لبنان اليوم الثلاثاء، وإن الواقعة تمثل “انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار”.

ونددت الجماعة اللبنانية المدعومة من إيران بإطلاق النار، الذي قالت إنه أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، لكنها لم تذكر ما إذا كانت ستتخذ إجراءات للرد.

وقالت في البيان “أقدم جيش العدو الإسرائيلي عند الساعة 11:30 على إطلاق النار بالأسلحة الرشاشة من بين المنازل باتجاه مجموعة من المدنيين في حي الدير بمدينة النبطية كانوا يعملون على فتح الطرقات وانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض”.

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

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