حزب الله: وقف إطلاق النار يجب ألا يسمح لإسرائيل بحرية الحركة في لبنان
بيروت 16 أبريل نيسان (رويترز) – قال حزب الله اليوم الخميس إن وجود القوات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية يمنح لبنان وشعبه “الحق في المقاومة”، مضيفا في أول تعليق له على الهدنة المقترحة أن أي وقف لإطلاق النار يجب ألا يسمح لإسرائيل بحرية الحركة داخل لبنان.
وحث نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني وحليف حزب الله، في بيان مكتوب اللبنانيين على “التريث في الانتقال إلى البلدات والقرى حتى تتضح الأمور والمجريات وفقا لإتفاق وقف إطلاق النار”
(تغطية صحفية مايا الجبيلي وليلى بسام- إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)