حزب الله: يتحتم على إسرائيل الانسحاب من لبنان مع اقتراب نهاية مهلة الهدنة

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القاهرة (رويترز) – قالت جماعة حزب الله اللبنانية يوم الخميس إنه ينبغي لإسرائيل الانسحاب بشكل “كامل وشامل” من لبنان، إذ إن مهلة الستين يوما للانسحاب والمنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار “شارفت على الانتهاء”.

وأضافت الجماعة أن الدولة اللبنانية عليها الضغط من أجل الحصول على ضمانات على الانسحاب.

وقال حزب الله المدعوم من إيران في بيان “سنتابع… تطورات الوضع… لن يكون مقبولا أي إخلال بالاتفاق والتعهدات”.