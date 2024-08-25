حزب الله : الرد على مقتل القائد العسكري فؤاد شُكر تأخر لاعتبارات سياسية

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القاهرة (رويترز) – قال مسؤول في جماعة حزب الله اللبنانية يوم الأحد إن هجوم الجماعة بصواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل يوم الأحد ردا على مقتل القائد العسكري الكبير فؤاد شكر الشهر الماضي تأخر لاعتبارات سياسية، على رأسها المحادثات الجارية بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة.

وأضاف المسؤول، في تعليقات مكتوبة نشرتها وسائل إعلام، إن الجماعة عملت للتأكد من أن ردها على مقتل فؤاد شُكر في 30 يوليو تموز لن يشعل حربا واسعة النطاق.