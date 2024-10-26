حزب الله اللبناني يحث سكان أكثر من 20 “مستوطنة إسرائيلية على الإخلاء فورا”

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(رويترز) – نصحت جماعة حزب الله اللبنانية في مقطع مصور يوم السبت سكان أكثر من عشرين “مستوطنة إسرائيلية على إخلائها فورا”، قائلة إنها أصبحت أهدافا مشروعة.

وجاء في بيان حزب الله “مستوطناتكم تحولت إلى مكان انتشار واستقرار لقوات العدو العسكرية التي تهاجم لبنان. بفعل ذلك، أصبحت أهدافا عسكرية مشروعة للقوة الجوية والصاروخية في المقاومة الإسلامية”.

وأصدرت الجماعة المدعومة من إيران تحذيرا مماثلا في تسجيل مصور على تيليجرام لعدد محدود من المناطق في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.