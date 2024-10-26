مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

حزب الله اللبناني يحث سكان أكثر من 20 “مستوطنة إسرائيلية على الإخلاء فورا”

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – نصحت جماعة حزب الله اللبنانية في مقطع مصور يوم السبت سكان أكثر من عشرين “مستوطنة إسرائيلية على إخلائها فورا”، قائلة إنها أصبحت أهدافا مشروعة.

وجاء في بيان حزب الله “مستوطناتكم تحولت إلى مكان انتشار واستقرار لقوات العدو العسكرية التي تهاجم لبنان. بفعل ذلك، أصبحت أهدافا عسكرية مشروعة للقوة الجوية والصاروخية في المقاومة الإسلامية”.

وأصدرت الجماعة المدعومة من إيران تحذيرا مماثلا في تسجيل مصور على تيليجرام لعدد محدود من المناطق في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
306 إعجاب
201 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
100 إعجاب
79 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
56 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية