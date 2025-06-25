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حزب الله اللبناني يعتبر أن إيران حقّقت “نصرا مؤزرا” في مواجهة اسرائيل

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اعتبر حزب الله اللبناني الأربعاء أن إيران حقّقت “نصرا مؤزرا”  في الحرب مع إسرائيل، مؤكدا وقوفه الدائم الى جانبها.

وتوجّه الحزب في بيان “بأسمى آيات التبريك والتهنئة” الى إيران “بتحقيق هذا النصر الإلهي المؤزّر”، مشيدا بـ”الضربات الدقيقة والمؤلمة التي وجهتها” الجمهورية الإسلامية الى إسرائيل، وكذلك “بالرد الصاعق على العدوان الأميركي على منشآتها النووية”.

وتابع “ما هذا إلا بداية مرحلة تاريخية جديدة في مواجهة الهيمنة الأميركية والعربدة الصهيونية في المنطقة”.

وأكد الحزب الذي خاض حربا مدمّرة مع اسرائيل استمرّت أكثر من عام وانتهت بوقف لإطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر، وقوفه “الحاسم والثابت إلى جانب الجمهورية الإسلامية قيادة وشعبا”، رافضا أي “استسلام أو خنوع وتنازل”.

مساء، تجمّع مئات من مناصري حزب الله أمام مقر السفارة الإيرانية للاحتفال بـ”النصر” بدعوة من التنظيم.

وقال أحمد محبي البالغ 42 سنة “سعيدون جدا للنصر الذي حقّقته إيران بالرغم من الضربات التي تعرضت لها والاعتداءات التي نفذتها أميركا وإسرائيل لمنعها من مواصلة برنامجها النووي”.

واضاف “صمودنا هو انتصار وبقاؤنا في أرضنا انتصار والمفاوضات من دون تنازلات هي أيضا انتصار”.

من جهته قال رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد في كلمة إن إيران هي “قوة ردع إقليمية في المنطقة، شاء من شاء وأبى من أبى. وقد اثبتت ذلك بصمودها وثباتها ولي ذراع العدو الغاشم الذي أراد فرض هيمنته على كل المنطقة”.

وأطلقت إسرائيل في 13 حزيران/يونيو حملة ضربات جوية غير مسبوقة على إيران، مستهدفة مواقع نووية وعلماء وقادة عسكريين، بهدف معلن هو القضاء على البرنامج النووي الإيراني الذي تعتير أنه يشكّلأ خطرا عليها.

ونفّذت الولايات المتحدة الأحد ضربات على منشآت نووية في إيران هي فوردو وأصفهان ونطنز، قبل أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار الثلاثاء.

وأودت الحرب ب610 أشخاص على الأقلّ وأسفرت عن إصابة أكثر من 4700 شخص في إيران، بحسب حصيلة لوزارة الصحة الإيرانية تشمل فقط الضحايا المدنيين. وفي إسرائيل، قضى 28 شخصا من جرّاء الحرب، بحسب السلطات.

وتعدّ إيران أبرز داعمي حزب الله، وتقدّم له منذ تأسيسه المال والسلاح والتدريب. وخرج  الحزب اللبناني منهكا من مواجهته الأخيرة مع إسرائيل بعدما خسر عددا من أبرز قادته وجزءا كبيرا من ترسانته العسكرية، ما أضعفه في الداخل أيضا.

جوص-لار/رض-ود/ب ق

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