حزب الله لرويترز: لم ننفذ أي عمليات منذ الاتفاق الإيراني الأمريكي

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بيروت 15 يونيو حزيران (رويترز) – قال مسؤول في حزب الله لرويترز اليوم الاثنين إن الجماعة اللبنانية لم تنفذ أي عمليات منذ الإعلان عن الاتفاق الإيراني الأمريكي، وإن موقفها من وقف إطلاق النار مرتبط بالتزام إسرائيل به.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن حزب الله يرفض “حرية الحركة” الإسرائيلية في لبنان وأن إيران أخرت توقيع الاتفاق لمراقبة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان.

ولم يصدر حزب الله أي تعليق رسمي على الاتفاق الأمريكي.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي-إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)