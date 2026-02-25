The Swiss voice in the world since 1935
حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات “محدودة” إلى إيران (مسؤول لفرانس برس)

تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق

قال مسؤول في حزب الله لوكالة فرانس برس الأربعاء إن الحزب المدعوم من طهران لا يعتزم التدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات “محدودة” الى إيران، مع تحذيره من “خط أحمر” هو استهداف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

ونشرت واشنطن تباعا قوة عسكرية ضخمة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، على وقع تهديدها منذ أسابيع بشن هجوم عسكري على طهران في حال فشل المباحثات بينهما، والتي تُعقد جولتها الثالثة الخميس في جنيف.

وقال المسؤول الذي تحفظ عن ذكر هويته “إذا كانت الضربات الاميركية لإيران محدودة، فموقف حزب الله هو عدم التدخل عسكريا. لكن إن كان هدفها إسقاط النظام الايراني أو استهداف شخص المرشد آية الله علي خامنئي، فالحزب سيتدخل حينها”.

وشدد على أن أي استهداف لخامنئي “سيكون بمثابة خط أحمر لا يمكن السكوت عنه، كما أنّ أي حرب هدفها إسقاط النظام في إيران، تعني حكما أنّ اسرائيل ستسارع الى شن حرب على لبنان”.

وأوضح أنه إزاء هذا السيناريو، فإن “تدخل الحزب حينها لن يكون محدودا إنما قتالا وجوديا”.

وتخشى السلطات اللبنانية من أن يتدخل الحزب الذي يحتفظ بترسانة عسكرية تضم صواريخ ثقيلة وبعيدة المدى، في أي تصعيد إقليمي، خصوصا ضد اسرائيل. 

ولم يقدم الحزب على أي عمل عسكري عندما شنّت إسرائيل حربا على الجمهورية الإسلامية في حزيران/يونيو، تدخلت فيها الولايات المتحدة عبر استهداف مواقع نووية في إيران.

وحذّر الأمين العام للحزب نعيم قاسم الشهر الماضي من أن أي حرب جديدة ضد إيران “قد تشعل المنطقة”. 

ومنذ وقف إطلاق النار الذي انهى في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 حربا خاضها الحزب واسرائيل استمرت لأكثر من عام، يكرر قاسم الإشارة الى أن حزبه في “موقع دفاع” ويقف خلف الدولة اللبنانية التي عززت انتشار الجيش في جنوب البلاد وكلفته نزع سلاح الحزب.

رغم ذلك، تواصل إسرائيل شنّ ضربات دامية، تقول إن هدفها منع الحزب من إعادة بناء قدراته العسكرية. وأسفرت غارات على شرق لبنان الجمعة عن مقتل ثمانية عناصر من الحزب بينهم قيادي على الاقل، قالت اسرائيل إنهم من الوحدة الصاروخية التابعة للحزب.

وأوضح المسؤول ذاته إن امتناع الحزب عن الرد على تلك الضربات “ووقوفه خلف الدولة اللبنانية له حد أقصى”، موضحا “لا يمكن أن تستمر الاعتداءات الاسرائيلية من دون حساب وردّ إلى ما لا نهاية”.

وكان وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي دعا حزب الله الثلاثاء إلى عدم “الدخول في أي مغامرة جديدة، وأن يُجنّب لبنان دمارا إضافيا”، متحدثا عن تلقّ] لبنان “تحذيرات تشير إلى أنّ أي تدخّل من قبله قد يدفع إسرائيل إلى ضرب البنية التحتية” في لبنان التي بقيت الى حد كبير بمنأى عن الضربات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة.

ستر-لار/كام

