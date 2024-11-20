حزب الله وإسرائيل يشددان اللهجة في ظل مفاوضات بوساطة أميركية لوقف النار

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أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الأربعاء

أنّ حزبه المدعوم من إيران لن يقبل أن تملي إسرائيل شروطها لوقف الحرب في لبنان حيث أجرى المبعوث الخاص للرئيس الأميركي آموس هوكستين محادثات قبل التوجه إلى إسرائيل مع استمرار تبادل القصف والمعارك في جنوب لبنان.

وتكثّف الولايات المتحدة وفرنسا جهودهما للتوصل إلى هدنة في النزاع الذي شهد تصعيدا في نهاية أيلول/سبتمبر بعد تبادل إطلاق النار عبر الحدود بين الحزب الذي تدعمه إيران وإسرائيل لمدة عام تقريبا.

لكنّ الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أكد الأربعاء أنّ الحزب لن يقبل باتفاق لا يحفظ سيادة لبنان، بعدما كرر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر موقف رئيس حكومته بنيامين نتانياهو بأن أي اتفاق يجب أن يضمن لإسرائيل “حرية التحرك” ضد حزب الله.

وأعلن قاسم في كلمة مسجلة أن الحزب يتفاوض “تحت سقفين: سقف وقف العدوان بشكل كامل وشامل … والسقف الثاني هو حفظ السيادة اللبنانية أي لا يحق للعدو الاسرائيلي أن ينتهك وأن يقتل وأن يدخل ساعة يشاء تحت عناوين مختلفة”، مؤكدا أن “إسرائيل لا يمكن أن تهزمنا وتفرض شروطها علينا”.

– “وسط تل أبيب” –

وأضاف أنّ الجيش الإسرائيلي “اعتدى على قلب العاصمة بيروت لذا لا بد أن يتوقع أن يكون الرد على وسط تل أبيب”.

وفتح حزب الله جبهة إسناد لغزة ضد إسرائيل غداة الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة.

ودخل حزب الله والجيش الإسرائيلي في حرب مفتوحة في 23 أيلول/سبتمبر وتوغل الجيش الإسرائيلي بعدها بأسبوع في جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الأربعاء بوقوع اشتباكات عنيفة في الجنوب حيث تحاول القوات الإسرائيلية “التقدم نحو تلال كفرشوبا” تحت غطاء مدفعي وطيران إسرائيلي مكثف.

من جانبه، أكد حزب الله أنه يواصل صدّ تقدم القوات الإسرائيلية، خصوصا نحو بلدة الخيام المهمة، على بعد نحو ستة كيلومترات من الحدود، حيث قال إنه استهدف جنودا إسرائيليين.

وأتت هذه الاشتباكات بعدما أجرى المبعوث الأميركي الذي وصل إلى بيروت الثلاثاء مفاوضات لمحاولة التوصل إلى هدنة عقب إعلانه في اليوم السابق أن الحل “في متناول اليد” ولكن الأمر متروك للأطراف المتحاربة “لتقرر”.

وقدّمت السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون الخميس الماضي إلى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري خطة من 13 نقطة تنص على هدنة لمدة 60 يوما ونشر الجيش اللبناني في الجنوب.

وقال بري الثلاثاء إن هذا الاقتراح “جيّد مبدئيا”، موضحا أنه يتعين على الممثلين اللبنانيين والأميركيين تسوية “بعض التفاصيل الفنية” قبل مغادرة هوكستين الذي التقاه مرة أخرى الأربعاء.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل 10 أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.

بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ثلاثة من جنوده في معارك في جنوب لبنان.

وتسببت الغارات وعمليات القصف الإسرائيلية على مختلف أنحاء لبنان والمواجهات بمقتل أكثر من 3540 شخصا في لبنان منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، معظمهم منذ بدء حملة القصف الإسرائيلية العنيفة في 23 أيلول/سبتمبر.

وفي الجانب الإسرائيلي، قُتل 81 جنديا و46 مدنيا خلال 13 شهرا، بحسب الحصيلة الرسمية.

وتقول إسرائيل إنها تريد إبعاد حزب الله عن المناطق الحدودية في جنوب لبنان للسماح بعودة نحو 60 ألفا ممن نزحوا من شمال إسرائيل.

وفي لبنان، نزح مئات الآلاف من السكان أيضا.

وأعلن حزب الله الأربعاء أنه شن عدة هجمات بينها هجومان بمسيرات ضد قواعد عسكرية ورشقة صواريخ استهدفت مدينة صفد.

من جانبه، قال الجيش اللبناني إن عدد قتلاه ارتفع إلى 18 منذ 23 أيلول/سبتمبر بعد مقتل أحد جنوده في هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان الأربعاء.

تعقيبا على ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف حزب الله وليس الجيش اللبناني. وأعلن أنه ضرب 100 “هدف إرهابي” الثلاثاء وقتل اثنين من قادة الحزب الأحد.

وقال وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو لفرانس برس الثلاثاء في أبوظبي إنه “لا يوجد حل أفضل في هذه المرحلة من احترام قرار (الأمم المتحدة) 1701 ودعم القوات المسلحة اللبنانية”.

وينص القرار الذي أنهى الحرب السابقة بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006، على نشر الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام الدولية فقط عند حدود لبنان الجنوبية، مما يعني انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة والجنود الإسرائيليين من لبنان.

– قتلى في غزة –

وتصاعد الوضع في الشرق الأوسط منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 في إسرائيل وأسفر عن مقتل 1206 أشخاص، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية إسرائيلية. ويتضمن العدد رهائن قتلوا أو ماتوا أثناء احتجازهم.

في ذلك اليوم، تم اختطاف 251 شخصا ما زال منهم 97 في غزة، من بينهم 34 أعلن الجيش عن وفاتهم.

على الإثر، شن الجيش الإسرائيلي حملة قصف مدمرة واسعة النطاق أعقبها هجوم بري على غزة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 43985 شخصا معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفقا لبيانات وزارة الصحة التابعة لحماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

وأفاد الدفاع المدني في غزة الأربعاء أن سبعة عشر فلسطينيا بينهم طفل رضيع وفتاة عمرها 15 عاما وأحد عناصره قتلوا في عدة غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة “الليلة الماضية وصباح اليوم”.

في جباليا، قال محمود جودة الذي قتل عمه وابن عمه في القصف، لفرانس برس “وقعت الغارة ليلا. كنا نائمين وجئنا إلى هنا ووجدناهم قتلى”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن أحد جنوده قتل في اشتباكات في شمال غزة، في حادث أصيب فيه جندي آخر بجروح خطرة.

في نيويورك، استخدمت واشنطن حق النقض لتعطيل صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي أيدته سائر الدول الأعضاء للمطالبة “بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف” و”الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن”.

تعليقا على الفيتو الأميركي، اعتبرت حركة حماس أن واشنطن “شريك مباشر في حرب الإبادة” على قطاع غزة، فيما حذّرت السلطة الفلسطينية من أن الولايات المتحدة باستخدامها حق النقض “تشجع” اسرائيل على الاستمرار في “جرائمها” في غزة ولبنان.

وقال نائب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة ماجد بامية الأربعاء عقب التصويت “لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لاستخدام حق النقض ضد مشروع قرار يحاول وقف الفظائع”.

وفي مسعى لتجنيب قطاع غزة مجاعة تتهدّده بحسب الأمم المتحدة، إلى ذلك، أعلن الجيش الأردني إرسال ثماني مروحيات عسكرية محملة بأكثر من سبعة اطنان من المساعدات الانسانية إلى القطاع، مشيرا إلى أن المساعدات تتضمن “أغذية وأدوية ومواد صحية وأغذية ومواد خاصة بالأطفال”.

وخلال زيارة إلى برازيليا، دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

– 36 قتيلا في قصف إسرائيلي على سوريا –

في سوريا، قتل 36 شخصا وأصيب أكثر من خمسين بجروح جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينة تدمر في وسط البلاد المعروفة بآثارها القديمة، في حصيلة أوردتها وزارة الدفاع السورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الغارات استهدفت 3 مواقع بينها مستودع أسلحة.

وتعدّ حصيلة القتلى هذه من الأعلى في يوم واحد جراء ضربات إسرائيلية داخل سوريا منذ بدء التصعيد بين حزب الله واسرائيل قبل أكثر من عام، وتكثيف اسرائيل ضرباتها على سوريا تزامنا.

بور/ص ك-ح س-ود-بم