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حزب الله يؤكد أن القيادي فؤاد شكر كان في المبنى الذي استهدفه الهجوم الإسرائيلي

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(رويترز) – قالت جماعة حزب الله اللبنانية في وقت مبكر من يوم الأربعاء إن فؤاد شكر القيادي البارز في الجماعة كان في المبنى السكني الذي استهدفه الهجوم الإسرائيلي في ضاحية بيروت الجنوبية، لكنه لم يؤكد مقتله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء أنه قتل شكر، الذي وصفه بأنه أبرز قيادي في حزب الله واتهمه بالوقوف وراء هجوم وقع في مطلع الأسبوع وأسفر عن مقتل 12 طفلا وشابا في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

ونفى حزب الله أي مسؤولية عن الهجوم الذي وقع في مطلع الأسبوع.

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