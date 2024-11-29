حزب الله يؤكد العمل مع الجيش لتعزيز “القدرات الدفاعية” للبنان

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تعهّد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الجمعة التنسيق مع الجيش اللبناني والعمل معه لتعزيز “القدرات الدفاعية” للبلاد، بعد يومين من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل حيز التنفيذ.

وفي كلمة متلفزة هي الأولى منذ بدء سريان الاتفاق الأربعاء، اعتبر قاسم أنّ الحزب حقق “انتصارا كبيرا” في مواجهة الدولة العبرية، مشيرا إلى أنّها لم تتمكن من “تدمير” الفصيل المدعوم من إيران على رغم الغارات الجوية المكثفة والمواجهات البرية.

ودخل اتفاق وقف النار الذي تمّ التوصّل إليه برعاية فرنسية أميركية، حيّز التنفيذ الأربعاء. وتقضي بنوده التي لم تُنشر رسميا، بانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني (30 كلم عن الحدود مع إسرائيل)، وتعزيز الجيش اللبناني انتشاره في منطقة جنوب النهر على أن يتسلّم أيضا المواقع التي يسيطر عليها حاليا الجيش الإسرائيلي والحزب.

وقال الأمين العام للحزب الذي يمتلك ترسانة عسكرية ضخمة تفوق تجهيز الجيش “سنعمل على صون الوحدة الوطنية والسيادة والحفاظ على السلم الأهلي وتعزيز قدرة لبنان الدفاعية”.

وأضاف “ستكون المقاومة جاهزة لمنع العدو من استضعاف لبنان بالتعاون مع شركائنا في الوطن وفي الطليعة جيشنا الوطني”.

وكان حزب الله القوة الوحيدة التي احتفظت بأسلحتها بعد الحرب الأهلية اللبنانية (1975 – 1990) بحجة “مقاومة إسرائيل”. الا أن خصومه في الداخل يتهمونه باستخدام سلاحه لفرض سطوته على الحياة السياسية المحلية. ويستند الحزب الى قاعدة شعبية واسعة في الطائفة الشيعية، وشبكة مؤسسات اجتماعية واقتصادية كبيرة.

وأكد قاسم الذي تولى الأمانة العامة للحزب خلفا لحسن نصرالله عقب اغتياله في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت أواخر أيلول/سبتمبر، أن “التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني سيكون تنسيقا عالي المستوى لتنفيذ التزامات الاتفاق”.

وقال “قررت أن أعلن كنتيجة (…) بشكل رسمي وواضح أننا أمام انتصار كبير يفوق الانتصار الذي حصل في تموز/يوليو 2006″، في إشارة الى الحرب السابقة بين حزب الله وإسرائيل.

وبدأ النزاع الأخير بعدما أعلن حزب الله فتح جبهة “إسناد” لقطاع غزة وحليفته حماس في تشرين الأول/أكتوبر 2023، غداة اندلاع الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية. وبعد نحو عام من تبادل القصف عبر الحدود، كثّفت إسرائيل غاراتها الجوية ضد الحزب وبدأت عمليات برية في جنوب لبنان اعتبارا من أيلول/سبتمبر.

وتلقى الحزب ضربات موجعة منذ أيلول/سبتمبر شملت استهداف آلاف من عناصره بتفجير أجهزة اتصال يحملونها، واغتيال العديد من قادته العسكريين.

على رغم ذلك، واصل عناصر الحزب القتال الميداني في جنوب لبنان، وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة نحو أهداف داخل إسرائيل طوال الحرب.

وقال قاسم “انتصرنا لأننا منعنا العدو من تدمير حزب الله، انتصرنا لأننا منعناه من إنهاء المقاومة أو إضعافها إلى درجة لا تستطيع معه أن تتحرك”.

وشدد الأمين العام للحزب على أن “دعمنا لفلسطين لن يتوقف وبأشكال مختلفة”، من دون أن يشير لطبيعتها.

وكان الحزب شدد خلال الأشهر الماضية وقبل تحول التصعيد عبر الحدود مع إسرائيل الى مواجهة مفتوحة، على أنه لن يوقف إطلاق النار ما لم تتوقف الحرب في قطاع غزة المحاصر والمدمّر.

– “إحباط تهديد” –

تسبّب التصعيد بين حزب الله وإسرائيل في مقتل 3961 شخصا على الأقل منذ تشرين الأول 2023/أكتوبر، معظمهم في الأسابيع الأخيرة من الحرب، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

كما أدّت الحرب إلى دمار كبير في أنحاء مختلفة خصوصا المناطق التي تعد بمثابة معاقل للحزب، ونزوح مئات الآلاف من منازلهم في أنحاء مختلفة.

وعلى الجانب الإسرائيلي، أدت الأعمال الحربية إلى مقتل 82 عسكريا و47 مدنيا على الأقل، بحسب السلطات. وشددت إسرائيل على أن من بين أهداف الحرب، إبعاد عناصر الحزب عن حدودها والسماح بعودة عشرات الآلاف من سكان مناطقها الشمالية الذين نزحوا بسبب التصعيد.

ولليوم الثاني على التوالي منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه شنّ غارة جوية ضدّ هدف لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال في بيان “تمّ رصد نشاط إرهابي وتحرّك لمنصة صاروخية متنقلة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. تم إحباط التهديد من خلال غارة جوية لطائرة تابعة لسلاح الجو”.

وأرفق الجيش بيانه بمقطع فيديو يظهر قصفا من الجو لما يرجح أنها منصة لإطلاق الصواريخ موضوعة على ظهر شاحنة تتحرك ببطء، واندلاع النيران فيها.

وأضاف “تمّ إحباط التهديد في غارة (جوية إسرائيلية)”.

وفي وقت سابق الجمعة، أطلق جنود اسرائيليون النار على سكّان بلدة الخيام قرب الحدود في جنوب لبنان أثناء تشييع، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وقالت متحدّثة باسم الجيش الاسرائيلي لفرانس برس ردا على سؤال بهذا الشأن “خلال الساعات القليلة الماضية، كانت قوات الجيش الإسرائيلي تعمل على إبعاد مشتبه بهم في منطقة الخيام بجنوب لبنان”.

كذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي لليوم الثالث تواليا، حظر تجوّل ليلا في جنوب لبنان، محذرا السكان من أنه “يُمنع منعا باتا التنقّل أو الانتقال جنوب نهر الليطاني ابتداء من الساعة الخامسة مساء (15,00 بتوقيت غرينتش) وحتى الساعة السابعة صباحاً (05,00 بتوقيت غرينتش) غدا (السبت)”.

وتعهّدت إسرائيل مواصلة التحرّك ضدّ أي تهديد حتى بعد وقف إطلاق النار.

بموجب الاتفاق، أكد الجيش اللبناني أنه بدأ بتعزيز انتشاره في جنوب لبنان خصوصا جنوب نهر الليطاني.

وقال مسؤول أميركي للصحافيين مشترطا عدم الكشف عن هويته، إنّ الجيش الإسرائيلي يبقى في مواقعه بموجب الاتفاق، ولكن “ستنطلق فترة مدّتها 60 يوما يبدأ خلالها الجيش اللبناني وقوات الأمن الانتشار باتجاه الجنوب”.

وخلال هذه المدة، يتعيّن على إسرائيل الانسحاب تدريجا من دون ترك فراغ يمكن لحزب الله أو تنظيمات مسلحة استغلاله.

لك-اط/ناش/كام