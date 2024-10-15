حزب الله يؤكد قدرته على استهداف “أي نقطة” في إسرائيل

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أكد حزب الله الثلاثاء قدرته على استهداف “أي نقطة” في إسرائيل، مشددا على أنه “لن يٌهزم” في الحرب مع الدولة العبرية التي تكثّف ضرباتها الجوية في جنوب لبنان وشرقه توازيا مع عمليات برية حدودية.

وقال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن الحلّ الوحيد للتصعيد الحاصل مع إسرائيل هو وقف لإطلاق النار، في وقت أبدى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي استعداد حكومته لتعزيز عديد الجيش في المناطق الجنوبية الحدودية مع إسرائيل إذا تمّ الاتفاق على وقف للنار.

وجاءت تصريحات قاسم غداة توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بمواصلة استهداف الحزب المدعوم من طهران، “بلا رحمة”.

وقال قاسم في كلمة مسجّلة متلفزة “بما أن العدو الاسرائيلي استهدف كل لبنان، فلنا الحق ومن موقع دفاعي أن نستهدف أي نقطة في كيان العدو الاسرائيلي سواء في الوسط أو الشمال والجنوب”.

وتابع “سنختار النقطة التي نراها مناسبة”، مشيرا الى أن الحزب بدأ منذ أسبوع مرحلة “إيلام العدو” من خلال إطلاق صواريخ تطال مدينة حيفا والمناطق الواقعة الى الجنوب منها.

ونفّذ الحزب الأحد هجوما بطائرة مسيّرة على قاعدة تدريب عسكرية جنوب حيفا أسفر عن مقتل أربعة جنود، وفق الجيش الإسرائيلي، وجرح 60 شخصا، وفق منظمة تطوعية إسرائيلية.

وخلال زيارة إلى القاعدة المستهدفة الإثنين، قال نتانياهو “أريد أن أكون واضحا: سنستمر بضرب حزب الله بلا رحمة في كل أنحاء لبنان بما يشمل بيروت”.

وفتح الحزب جبهة “إسناد” لغزة منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، غداة اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني بين إسرائيل وحركة حماس عقب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة على جنوب إسرائيل. وبعد نحو عام من تبادل القصف عبر الحدود، تحوّلت المواجهة الى حرب مفتوحة اعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر، مع تكثيف إسرائيل ضرباتها الجوية خصوصا ضد معاقل الحزب في جنوب لبنان وشرقه والضاحية الجنوبية لبيروت. كما أعلنت في 30 منه بدء عمليات برية “محدودة”.

ويعلن الحزب تصدّيه لمحاولات تسلل واستهدافه جنودا يتحركون داخل لبنان وإطلاق صواريخ في اتجاه إسرائيل.

ونفّذت إسرائيل سلسلة ضربات أسفرت عن مقتل قياديين كبار في الحزب أبرزهم أمينه العام حسن نصرالله في 27 أيلول/سبتمبر. كما تعرّض آلاف من عناصر الحزب لتفجيرات أجهزة اتصال يستخدمونها في 17 و18 أيلول/سبتمبر، في عملية نسبت الى إسرائيل.

– “نقل جنود” الى الجنوب –

وشدّد قاسم على أن الحزب انتقل منذ ذلك الحين الى “مرحلة جديدة اسمها مواجهة الحرب الإسرائيلية على لبنان، ولم نعد في حرب المساندة”، مع تأكيده أنه “لا يمكن أن نفصل لبنان عن فلسطين”.

ورفض الحزب مرارا وقف إطلاق النار في لبنان ما لم تتوقف الحرب في غزة.

وتقول إسرائيل إن من أهداف عملياتها في لبنان السماح لسكان مناطقها الشمالية بالعودة إليها بعد نزوح حوالى ستين ألفا منهم جراء التصعيد مع حزب الله منذ أكثر من سنة.

وشدد قاسم على أن “الحلّ بوقف إطلاق النار، ولا أتحدث من موقع ضعف، لأنه إذا كان الإسرائيلي لا يريد فنحن مستمرون”.

وأكّد ميقاتي الثلاثاء استعداد السلطات لتعزيز عديد الجيش في الجنوب. وقال لوكالة فرانس برس “لدينا حاليا 4500 جندي في جنوب لبنان ويُفترض أن نزيد بين سبعة آلاف الى 11 ألفا”.

وأعلن من جهة أخرى اتخاذ إجراءات مراقبة مشدّدة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت منذ أسبوع، للحؤول دون استهدافه من إسرائيل التي سبق لها ان ألمحت الى احتمال استخدامه لإيصال أسلحة لحزب الله من إيران.

– “المصلحة الوطنية” الإسرائيلية –

ولا تزال إسرائيل تستعد لردّ على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدفها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وشدّد نتانياهو في بيان صدر عن مكتبه الثلاثاء، على أن بلاده ستأخذ في الاعتبار رأي حليفتها الولايات المتحدة، لكنها ستقرر بناء على “مصلحتها الوطنية” ردّها.

وأتى البيان غداة نقل صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن مسؤولين أميركيين أن نتانياهو أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن بأنّ الرد الإسرائيلي سيستهدف فقط مواقع عسكرية في إيران.

وحذّر بايدن نتانياهو من استهداف منشآت نووية أو نفطية تفاديا لمزيد من التصعيد الإقليمي والتخوف حيال أسعار الطاقة عالميا.

وأطلقت إيران حوالى 200 صاروخ بالستي على الدولة العبرية في هجوم قالت إنّه انتقاما لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال نصر الله مع العميد في الحرس الثوري عباس نيلفوروشان قرب بيروت الذي يُدفن اليوم في إيران.

وبعد تواريه منذ أسابيع وتقارير بشأن احتمال إصابته في قصف إسرائيلي في لبنان، شارك قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني الثلاثاء في مراسم تشييع نيلفوروشان، وفق ما بثّ التلفزيون الرسمي الإيراني.

– قصف متواصل –

وتواصل القصف الإسرائيلي الثلاثاء على مناطق عدة في لبنان، بعد ليلة عنيفة على منطقة بعلبك (شرق).

واستهدف، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، بلدات عدة في الجنوب وفي البقاع الغربي (شرق).

وذكرت الوكالة أن الغارات الليلية ألحقت “أضرارا مادية كبيرة بالأبنية والمحال… ومن ضمنها مستشفى المرتضى الخاص الذي خرج من الخدمة”.

وأعلنت وزارة الصحة مقتل 41 شخصا نتيجة الغارات الإسرائيلية الاثنين.

وأعلن حزب الله الثلاثاء أن مقاتليه قصفوا بالصواريخ دبابة وجرافات إسرائيلية عند أطراف بلدة راميا الحدودية في جنوب لبنان.

كما أفاد عن اشتباك مع قوة خلال تسلّلت إلى بلدة حدودية، واستهداف مواقع عسكرية في شمال إسرائيل.

وقتل 1315 شخصا على الأقل في لبنان منذ 23 أيلول/سبتمبر، بحسب تعداد لفرانس برس استنادا الى أرقام رسمية لبنانية. الى ذلك، أحصت الأمم المتحدة نزوح ما يناهز 700 ألف شخص.

وطالبت الأمم المتحدة الثلاثاء بتحقيق “مستقل ومعمق” حول ضربة إسرائيلية أوقعت 22 قتيلا في بلدة أيطو بشمال لبنان الإثنين، على ما قال ناطق باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

– “قيود” على مساعدات غزة –

وتتواصل الحرب في قطاع غزة المحاصر والمدمّر، مع تزايد الحصيلة البشرية والمعاناة الانسانية.

ويواجه القطاع ما يُرجح أنها “أسوأ قيود” على دخول المساعدات منذ بدء الحرب، بحسب ما أفادت الأمم المتحدة الثلاثاء، منددة بتداعياتها المدمّرة على الأطفال.

وقال الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر “يوما بعد يوم، يتدهور الوضع بالنسبة للأطفال عن اليوم السابق”.

وأوضح “خلال عدة أيام في الأسبوع الماضي لم يُسمح لأي شاحنات تجارية بالدخول”. وتابع “نرى الآن ما هي على الأرجح أسوأ قيود على المساعدات الإنسانية على الإطلاق”.

في تركيا، دعا وزير الخارجية هاكان فيدان الثلاثاء إلى فرض “عقوبات” على إسرائيل ووقف كل أشكال الدعم لها على خلفية النزاع الدائر في الشرق الأوسط.

وأسفر الهجوم الذي نفذته حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، عن مقتل 1206 أشخاص غالبيتهم مدنيون، حسب إحصاء لفرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية تشمل رهائن ماتوا أو قتِلوا في الأسر في غزة.

في المقابل، قتل في غزة ما لا يقل عن 42344 فلسطينيا، معظمهم نساء وأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس. وتعتبر الأمم المتحدة هذه الأرقام موثوقة.

بور/ناش-كام/رض