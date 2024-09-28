حزب الله يؤكد مقتل أمينه العام نصر الله بعد غارة إسرائيلية

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من آري رابينوفيتش ومايا الجبيلي

القدس/بيروت (رويترز) – أكدت جماعة حزب الله اللبنانية مقتل أمينها العام حسن نصر الله، وذلك بعد أن قالت إسرائيل في وقت سابق يوم السبت إنها اغتالته في هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة.

ويمثل مقتل نصر الله ضربة قاصمة للجماعة التي تستهدفها حملة متصاعدة من الهجمات الإسرائيلية، كما أنه ضربة موجعة لإيران نظرا للدور الكبير الذي لعبه في ما يسمى محور المقاومة في المنطقة المدعوم من طهران.

وقالت الجماعة في بيان “سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح السيد حسن نصر الله، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما”.

وأضافت في البيان أن قيادة حزب الله تتعهد بمواصلة “جهادها في مواجهة العدو وإسنادا لغزة وفلسطين ودفاعا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف”.

ولم تذكر الجماعة كيف قتل نصر الله.

وبدأت قناة المنار التابعة لحزب الله بث آيات من القرآن الكريم بعد إعلان الجماعة مقتل نصر الله.

وفي وقت سابق يوم السبت أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن نصر الله قُتل في “ضربة محددة الهدف” على المقر الرئيسي للجماعة تحت الأرض أسفل مبنى سكني في الضاحية الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله.

وأضاف البيان أنه قُتل مع قيادي آخر كبير في حزب الله وهو علي كركي وعدد آخر من قادة الجماعة.

وقال “نُفذت الضربة بينما كانت قيادة حزب الله داخل المقر الرئيسي لتنسيق أنشطة إرهابية ضد مواطني إسرائيل”.

واغتيال نصر الله هو أقوى ضربة يتلقاها حزب الله على مدى الأسبوعين الماضيين اللذين تعرض خلالهما لهجوم دام فُجرت فيه آلاف أجهزة الاتصال اللاسلكية التي يستخدمها أعضاؤه، كما كثفت خلالهما إسرائيل قصفها وغاراتها الجوية على معظم أنحاء لبنان مما أودى بحياة عدد من القياديين في الجماعة.

وهزت الغارة الجوية على الضاحية الجنوبية بيروت يوم الجمعة. وقال مصدر أمني في لبنان إن الهجوم، الذي كان عبارة عن سلسلة سريعة من الانفجارات القوية للغاية، خلف حفرة عمقها 20 مترا على الأقل.

وشن الجيش الإسرائيلي المزيد من الغارات الجوية يوم السبت على الضاحية الجنوبية لبيروت وأنحاء أخرى من لبنان. وأضاءت انفجارات ضخمة السماء خلال الليل، وتعرضت المنطقة لضربات أخرى في الصباح. وتصاعدت أعمدة الدخان فوق المدينة.

كما واصل حزب الله إطلاق الصواريخ عبر الحدود، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار ودفع السكان إلى الفرار بحثا عن ملجأ داخل عمق إسرائيل. وتصدت الدفاعات الصاروخية الإسرائيلية لبعض الصواريخ ولم ترد بعد أنباء عن وقوع إصابات.

ويذكي التصعيد المخاوف من احتمال خروج الصراع عن السيطرة، مما قد يؤدي إلى تدخل إيران، الداعم الرئيسي لحزب الله، وكذلك الولايات المتحدة.

وفر سكان من الضاحية الجنوبية واتجهوا لوسط بيروت وأجزاء أخرى من المدينة باحثين عن ملاذ آمن.

وقالت دلال ضاهر، متحدثة بالقرب من ساحة الشهداء في بيروت “كان قصف امبارح مش معقول يعني. كنا هربانين ورجعنا ع البيت مرة تانية لأنه بدنا نكفي إلينا شوي بيطلعوا بعد شوي لقينا القصف عم يشتد ويشتد ويشتد. إجينا لهون وهلأ ناطرين بس لحضرة نتنياهو يوقف القصف لنرجع على بيوتنا”.

وكانت تشير إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.