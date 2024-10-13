حزب الله يتبنى إطلاق مسيرات قرب حيفا وسقوط أكثر من ستين جريحا

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أعلن حزب الله الأحد إطلاق مسيّرات على معسكر تدريب للجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل أسفر عن سقوط أكثر من ستين جريحا في المنطقة، في وقت يشن فيه معارك “من المسافة صفر” في لبنان مع الجيش الإسرائيلي الذي يكثف ضرباته ضد الحزب المدعوم من إيران.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية الأحد مقتل 51 شخصا وإصابة 174 بجروح جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من لبنان السبت.

وقالت الوزارة في بيان إنّ “غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس (السبت)على لبنان أسفرت عن … 51 شهيدا” بينهم “10 شهداء في النبطية” الواقعة على بعد حوالى 12 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل والتي ضربت غارة إسرائيلية سوقا فيها.

وقال جهاز إسعاف إسرائيلي إن أكثر من 60 شخصا أصيبوا جنوب حيفا، حيث قال حزب الله إنه استهدف معسكر تدريب للجيش بطائرات مسيّرة.

وجاء في بيان للجهاز “بمساعدة فرق الإسعاف التابعة لمنظمة يونايتد هاتسالا، قدمنا المساعدة لأكثر من 60 مصابا بجروح متفاوتة الشدة – حرجة وخطرة ومتوسطة وطفيفة”.

وأورد الحزب في بيان إن مقاتليه نفذوا “عملية إطلاق سرب من المسيّرات الإنقضاضية على معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا”، وذلك “ردا على الاعتداءات الصهيونية وخصوصا على أحياء النويري والبسطة” في بيروت و”باقي المناطق اللبنانية”.

وعصر الأحد، أفاد الحزب بأن مقاتليه اشتبكوا مجددا “من المسافة صفر” مع قوة إسرائيلية في بلدة لبنانية حدودية، على وقع مواصلة إسرائيل محاولاتها منذ نهاية الشهر الماضي التوغل برا في المنطقة.

وقال حزب الله في بيان “بعد رصد دقيق لمحاولة من قوات العدو الإسرائيلي التسلل إلى أطراف بلدة ميس الجبل عند الساعة 7:30 من مساء الأحد (16:30 ت غ)”، كمن مقاتلوه للقوة “وأمطروها بِوابلٍ من القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة ودارت مع القوة المُتسللة اشتباكات عنيفة من المسافة صفر”، مشيرة إلى أن مقاتليها “أوقعوا أفرادها بين قتيلٍ وجريح”.

وكان أعلن في وقت سابق أن مقاتليه خاضوا معارك “بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وقذائف المدفعية” مع القوات الإسرائيلية في ما لا يقل عن أربع بلدات حدودية.

وأكد الجيش الإسرائيلي خوض “معارك مباشرة”، معلنا أسر مقاتل من حزب الله في نفق في جنوب لبنان حيث يشن هجوما بريا منذ 30 أيلول/سبتمبر.

بعدما أضعفت إسرائيل حركة حماس الفلسطينية في غزة، نقلت جبهة الحرب إلى لبنان، وتقول إن هدفها هو إبعاد حزب الله عن الحدود والسماح بعودة نحو 60 ألف من سكان شمال البلاد الذي نزحوا بسبب هجمات الحزب الصاروخية المستمرة منذ بدء الحرب في غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأحد إن بلاده لن تسمح لحزب الله بالعودة إلى المناطق الحدودية، حتى بعد انسحاب جنوده.

– “زلزال” –

وكثف الطيران الحربي الإسرائيلي منذ منتصف ليل السبت غاراته على بلدات في جنوب لبنان بعدما ضرب مساء السبت سوقا في مدينة النبطية الكبيرة الواقعة على بعد نحو 12 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وبدت السوق أشبه بمنطقة منكوبة مع محال استحالت أكواما من الركام تتصاعد من أنحائها أعمدة دخان.

بتأثر، يصف طارق عبد الأمير صدقة ما يشاهده من حوله “وكأنه زلزال حلّ بسوق النبطية، سوق دمر بأكمله”.

من جهته، أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن إصابة مسعفين تابعين له في غارة إسرائيلية على منزل في جنوب لبنان، كان قد أرسلهم “بعد إجراء الاتصالات اللازمة” مع قوات اليونيفيل.

وبعد ظهر الأحد، دعا الجيش سكان 21 قرية في جنوب لبنان إلى إخلائها.

وسجلت الأمم المتحدة ما يقرب من 700 ألف نازح منذ بدأت إسرائيل في 23 أيلول/سبتمبر قصف معاقل لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان وشرقه خصوصا.

– “قد تشكل جريمة حرب” –

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة ان الهجمات على قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان “يونيفيل” قد ترقى إلى مستوى جريمة حرب.

في بيان، أوضح غوتيريش أن “طواقم اليونيفيل ومواقعها يجب ألا تتعرض للاستهداف أبدا” مشددا على أن “الهجمات ضد جنود حفظ السلام تنتهك القانون الدولي (..) وقد تشكل جريمة حرب”

وكانت القوة الأممية استنكرت الجمعة تعرض مواقعها في جنوب لبنان لنيران إسرائيلية بشكل “متكرر” و”متعمد”، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن خمسة من جنودها.

والأحد طالبت اليونيفيل الأحد “تفسيرا” من الجيش الإسرائيلي الذي اتهمته بارتكاب “انتهاكات مروعة” بحقها.

وقالت اليونيفيل إنّ دبابتين إسرائيليتين دخلتا موقعها “عنوة” الأحد في بلدة رامية اللبنانية الحدودية، قبل إطلاق رشقات نارية شمال الموقع ذاته ما “أدى إلى انبعاث دخان كثيف” عانى على إثره “15 جندي حفظ سلام من آثار ذلك”.

ورد الجيش الإسرائيلي قائلا إن إحدى دباباته “تراجعت إلى داخل” موقع لليونيفيل أثناء تعرضها لإطلاق نار كثيف في جنوب لبنان خلال حادث أصيب فيه عدد من الجنود.

وأورد في بيان “أظهرت مراجعة أولية أن دبابة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي كانت تحاول إجلاء جنود مصابين بينما كانت لا تزال تحت نيران العدو، تراجعت عدة أمتار إلى داخل موقع تابع لليونيفيل. وبمجرد توقف نيران العدو، وإجلاء الجنود المصابين، غادرت الدبابة الموقع”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال الأحد في مقطع مصور متوجها إلى غوتيريش “ابعدوا قوات اليونيفيل عن الخطر. يجب القيام بذلك الآن وفورا”.

وقال نتانياهو أيضا “نأسف لإصابة جنود اليونيفيل ونحن نفعل كل ما في وسعنا لمنع هذه الإصابة”

وفي تحدٍ للانتقادات الدولية، أكد أن بلاده طلبت عبثا “عدة مرات” انسحاب قوات اليونيفيل من مناطق القتال، واعتبر أن رفض الأمم المتحدة إجلاءهم يجعلهم “دروعا بشرية لإرهابيي حزب الله”.

من جهتها، اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في اتصال هاتفي مع نظيرها الإسرائيلي أنه “من غير المقبول أن تهاجم القوات المسلحة الإسرائيلية اليونيفيل”.

– اتصال بين ماكرون وبزشكيان –

وتشنّ إسرائيل ضربات واسعة النطاق منذ 23 أيلول/سبتمبر على معاقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان وشرقه، أدت إلى مقتل عدد كبير من قادته أبرزهم امينه العام حسن نصرالله.

وتقترن الحرب في لبنان وغزة التي اندلعت إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة الفلسطينية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بتصعيد بين إيران وإسرائيل التي يهدد قادتها بالرد على الهجوم الصاروخي الإيراني في 1 تشرين الأول/أكتوبر.

وأعلن البنتاغون الأحد نشر نظام مضاد للصواريخ في إسرائيل من طراز “ثاد” دعما لحليفتها إسرائيل ضد إيران.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد “بينما بذلنا جهودا هائلة في الأيام الأخيرة لاحتواء حرب شاملة في منطقتنا، أقول بوضوح إنّه ليس لدينا خطوط حمر في الدفاع عن شعبنا ومصالحنا”.

وفي إطار المساعي المبذولة للتهدئة، بحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأحد مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في كيفية تأمين “وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل” بحسب بيان صادر عن أجهزته.

في المقابل دعاه ماكرون إلى “دعم تهدئة شاملة” في قطاع غزة ولبنان على ما أفادت الرئاسة الفرنسية.

– “لا أمل” في جباليا –

في قطاع غزة المحاصر والمدمّر، واصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية حيث قصف بشكل رئيسي منطقة جباليا (شمال).

في الأسبوع الماضي، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في هذه المنطقة بعد إعلانه فرض حصار عليها، ما فاقم معاناة مئات آلاف الأشخاص العالقين هناك، وفق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد، أنّه قضى على “عشرات الإرهابيين” في جباليا، كما قصف “40 هدفا إرهابيا”.

ويقول محمد أبو حليمة (40عاما)، من جباليا “عندنا الأوضاع كارثية في الشمال لا نعرف أين نتوجه، القصف لا يتوقف”. مؤكدا “لا أمل، ولا مياه، ولا يوجد مقومات حياة”.

وأكد نتانياهو في مقطع مصور بثه مكتبه أن الجنود “موجودون الآن في قلب جباليا حيث يقومون بتفكيك معاقل حماس”.

ووصفت حماس الحملة العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة بأنها “إجرامية”.

وأسفر هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 عن مقتل 1206 أشخاص غالبيتهم مدنيون، حسب إحصاء لفرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية تشمل رهائن ماتوا أو قتِلوا في الأسر في غزة.

في المقابل، قتل في قطاع غزة ما لا يقل عن 42227 فلسطينيا، معظمهم نساء وأطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس. وتعتبر الأمم المتحدة هذه الأرقام ذات موثوقية.

بور-ع ل/شي-ح س-غ ر/سام