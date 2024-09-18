حزب الله يتعهد مواصلة عملياته العسكرية رغم انفجار أجهزة الاتصالات

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أكد حزب الله الأربعاء “مواصلة” عملياته العسكرية ضدّ إسرائيل إسنادا لقطاع غزة، غداة انفجار أجهزة اتصالات يحملها عناصره في مناطق مختلفة من لبنان بصورة متزامنة في هجوم غير مسبوق اتهم إسرائيل بالوقوف وراءه.

وأدى الانفجار المتزامن لأجهزة الاتصالات هذه إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة نحو 2800 شخص، بينهم مئات من عناصر حزب الله، على ما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية.

حتى الآن، امتنعت إسرائيل عن التعليق على الانفجارات التي وقعت في معاقل عدة لحزب الله المدعوم من إيران، بعد ساعات على إعلان الدولة العبرية توسيع أهداف الحرب ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة لتشمل حدودها الشمالية مع لبنان.

ومنذ بدء الحرب في غزة قبل عام تقريبا، تشهد المنطقة الحدودية بين الدولة العبرية ولبنان تبادلا شبه يومي لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، حليف حماس، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين في كلا الجانبين.

وقال مصدر مقرب من حزب الله لوكالة فرانس برس الثلاثاء أن “مئات من عناصر”الحزب “أصيبوا في انفجار متزامن لأجهزة الاتصال” من نوع بايجر في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي جنوب لبنان وفي منطقة البقاع في شرق البلاد.

وأكد حزب الله في بيان “نحمّل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي… هذا العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل”.

وأعاد حزب الله التأكيد الأربعاء أن وحداته “ستواصل اليوم كما في كل الأيام الماضية عملياتها” لإسناد غزة، مشدّدا على أنّ “هذا المسار متواصل ومنفصل عن الحساب العسير الذي يجب أن ينتظره العدو المجرم على مجزرته يوم الثلاثاء”.

ويلقي الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الذي لم يصب في الانفجارات وفق مصدر مقرب من الحزب، كلمة عند الساعة 17,00 (الساعة 14,00 ت غ) الخميس حول هذه الأحداث.

ونددت حركة حماس من جهتها بما حصل معتبرة أنه “عدوان صهيوني إرهابي”.

– مشاهد فوضى –

وبعد الانفجارات هرعت عشرات سيارات الإسعاف ناقلة الجرحى إلى مستشفيات بيروت والبقاع وصيدا في جنوب لبنان.

في ضاحية بيروت الجنوبية نصبت خيام لاستقبال المتبرعين بالدم.

وأظهرت مقاطع فيديو جرحى ممدّدين في الشارع وسط ازدحام مروري، وانفجار في أحد الأسواق، وجرحى ممدّدين على الأرض في أحد المستشفيات.

وقال موسى المقيم في الضاحية الجنوبية لبيروت طالبا عدم كشف كامل هويته “طوال حياتي لم أر شخصا يمشي في الشارع… ومن ثم ينفجر”.

وتابع “زوجتي وأنا كنا في طريقنا للطبيب (…) فجأة رأيت أشخاصا ممدّدين أرضا أمامي”.

وبين القتلى، طفلة في العاشرة قضت في انفجار جهاز الاتصال التابع لوالدها فضلا عن نجل النائب في حزب الله علي عمار.

وأصيب أيضا سفير إيران في بيروت مجتبى أماني على ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني.

وأعلن وزير التربية اللبناني عباس حلبي إغلاق المدارس والجامعات الأربعاء.

– واشنطن “لا علم لها” –

من جانبها، سارعت واشنطن إلى نفي “ضلوعها” أو “علمها” مسبقا بهذه الانفجارات، وحضّت طهران على تجنّب التصعيد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين “أستطيع أن أقول لكم إنّ الولايات المتحدة لم تكن ضالعة في الأمر، ولم تكن على علم بهذه الحادثة مسبقا، وفي هذه المرحلة نقوم بجمع المعلومات”.

وقال مصدر مقرب من الحزب لفرانس برس إن “أجهزة الإشعار (بايجرز) التي انفجرت وصلت عبر شحنة استوردها حزب الله مؤخراً تحتوي على ألف جهاز”، يبدو أنه “تم اختراقها من المصدر”.

وأعلنت شركة غولد أبولو التايوانية الأربعاء أن أجهزة الاتصال من صنع شريكها المجري.

وقالت الشركة في بيان إنها تقيم “شراكة طويلة الأمد” مع شركة بي إيه سي ومقرها في بودابست لاستخدام علامتها التجارية مضيفة أن الطراز المذكور في تقارير إعلامية “تصنّعه وتبيعه بي إيه سي”، وذلك بعد تقرير في نيويورك تايمز أفاد بأن تلك الأجهزة جاءت من الشركة التايوانية.

وقال المحلّل العسكري والأمني إيليا مانييه الذي يقيم في بروكسل لوكالة فرانس برس “لكي تتمكّن إسرائيل من إخفاء محفّز متفجّر في الشحنة الجديدة من أجهزة النداء، فمن المرجّح أنها احتاجت للوصول إلى سلسلة توريد هذه الأجهزة”.

ورجّح المحلّل أن تكون “الاستخبارات الإسرائيلية قد تسلّلت إلى عملية الإنتاج، وأضافت إلى أجهزة النداء مكوّنا متفجّرا وآلية تشغيل عن بُعد، دون إثارة الشكوك”.

وأضاف أنّ هذا الأمر يطرح احتمال أن يكون الطرف الثالث الذي باع هذه الأجهزة هو “واجهة استخباراتية” أنشأتها إسرائيل لهذا الغرض.

وكانت إسرائيل أعلنت فجر الثلاثاء قرارها توسيع أهداف الحرب لتشمل الحدود الإسرائيلية-اللبنانية للسماح بعودة النازحين من شمال البلاد. وكانت الأهداف الرئيسية للحرب حتى الآن القضاء على حركة حماس وإعادة الرهائن

واندلعت الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، مع شن حماس هجوما تسبّب بمقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم في قطاع غزة.

وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا،لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وردّت إسرائيل بحملة قصف مدمرة وهجوم بري على غزة، ما أسفر عن سقوط 41252 قتيلا على الأقل، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أنّ غالبية القتلى من النساء والأطفال.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل أربعة من عناصره في جنوب قطاع غزة.

– بلينكن في القاهرة –

في ظل أجواء التوتر الكبير هذه، وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى القاهرة للبحث في مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة والافراج عن الرهائن.

وبعد أشهر من المفاوضات غير المثمرة سعيا للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر الإثنين أن الولايات المتحدة تعمل “خصوصا مع مصر وقطر”، دولتي الوساطة الأخريين، على اقتراح تسوية جديد لم يكشف عن تفاصيله.

وقالت قطر الثلاثاء إنّ الجهود ما زالت مستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

بور-لغو/غ ر/غد