حزب الله يتوعد برد قوي على إسرائيل بعد مقتل قائد عسكري من الجماعة

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بيروت (رويترز) – توعد الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله يوم الثلاثاء برد “قوي فعال” على مقتل القائد العسكري الكبير بالجماعة فؤاد شكر الأسبوع الماضي، وقال إن الجماعة ستتحرك إما بمفردها أو مع حلفاء بالمنطقة.

وأضاف نصر الله أنه سينتظر اللحظة المناسبة للرد لكنه لم يلمح إلى طبيعته أو توقيته.

وقال إن كل المحاولات الدولية لإثناء حزب الله لعدم الرد لا جدوى منها.

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون بعد مرور أسبوع على اغتيال فؤاد شكر في بيروت “ردنا آت إن شاء الله قويا فاعلا، وحدنا أو مع المحور (محور المقاومة). هذه معركة كبيرة ودم غال وعزيز واستهداف خطير ولا يمكن أيا تكن العواقب أن تمر المقاومة عليها (الهجمات الإسرائيلية) هكذا”.

وتجمع أعضاء وأنصار حزب الله لمتابعة كلمة نصر الله في الضاحية الجنوبية في بيروت. وقبل بدء الكلمة بقليل حلقت طائرات حربية إسرائيلية على ارتفاع منخفض فوق العاصمة اللبنانية محدثة انفجارات صوتية مدوية.

ودفع دوي الانفجارات السكان إلى الإسراع لفتح النوافذ لمنع تحطم زجاجها، أو الوقوف في الشرفات لإلقاء نظرة على الطائرات وهي تحلق فوقها. وقال نصر الله في بداية الكلمة إن الهدف من الانفجارات الصوتية كان استفزاز المجتمعين.

ولم يصدر بعد تعليق من الجيش الإسرائيلي.

وتتزايد المخاوف من احتمال انزلاق الشرق الأوسط إلى حرب شاملة بعدما توعد حزب الله بالثأر لمقتل فؤاد شكر، إضافة إلى غضب إيران من اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران الأسبوع الماضي.

وكانت الغارة التي قتلت شكر في 30 يوليو تموز الماضي هي المرة الثانية التي تقصف فيها إسرائيل الضاحية الجنوبية خلال القتال المستمر منذ عشرة أشهر بين حزب الله والجيش الإسرائيلي والذي يدور بالتوازي مع حرب غزة.

وقال حزب الله في وقت سابق يوم الثلاثاء إنه شن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على موقعين عسكريين قرب عكا في شمال إسرائيل.

وذكر حزب الله أنه شن “هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء جولاني ومقر وحدة إيجوز 621 في ثكنة شراغا شمال عكا المحتلة وأصابت أهدافها بدقة وحققت إصابات مؤكدة”.

وأضاف أنه استهدف مركبة عسكرية إسرائيلية في موقع آخر.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد عددا من الطائرات المسيرة المعادية وهي تعبر من لبنان واعترض واحدة منها.

وقال مسؤولون في القطاع الطبي بإسرائيل إن سبعة أشخاص نقلوا إلى مستشفى إلى الجنوب من مدينة نهاريا الساحلية، وإن أحدهم في حالة حرجة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الإصابات نجمت عن صاروخ اعتراضي “أخطأ الهدف واصطدم بالأرض، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين”. وأضاف أن الواقعة لا تزال قيد التحقيق.

وشاهد صحفيون من رويترز موقع الضربة بالقرب من محطة حافلات على طريق رئيسي خارج المدينة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أن صفارات الإنذار دوت في عكا لكن تبين أنها إنذار كاذب. وقال إن سلاح الجو استهدف مبنيين لحزب الله في جنوب لبنان.

وذكرت مصادر طبية وأمنية في وقت سابق من يوم الثلاثاء أن أربعة من مقاتلي حزب الله في ضربة إسرائيلية على منزل في بلدة ميفدون بجنوب لبنان على بعد نحو 30 كيلومترا شمالي الحدود.