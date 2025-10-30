حزب الله يثمن دعوة رئيس لبنان للجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي

reuters_tickers

1دقيقة

(رويترز) – ثمنت جماعة حزب الله اللبنانية يوم الخميس توجيهات الرئيس جوزاف عون لقائد الجيش بالتصدي لأي توغل إسرائيلي في جنوب البلاد، وذلك بعد أن عبرت قوات إسرائيلية الحدود في وقت سابق من يوم الخميس وقتلت موظفا في بلدة بليدا.

وقالت الجماعة في بيان “يثمن حزب الله موقف رئيس الجمهورية بالطلب ‏من الجيش اللبناني مواجهة ‏التوغلات الإسرائيلية، ويدعو إلى دعم الجيش بكل الإمكانيات اللازمة لتعزيز ‏قدراته ‏الدفاعية وتوفير الغطاء السياسي لمواجهة هذا العدو المتوحش”.

(تغطية صحفية جنى شقير وليلى بسام – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)