حزب الله يرحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني ويحذر إسرائيل

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15 يونيو حزيران (رويترز) – رحبت جماعة حزب الله اللبنانية اليوم الاثنين بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران “والتي أفضت إلى وقف شامل لإطلاق النار على كل الجبهات ومن ضمنها لبنان”.

وحذرت الجماعة المدعومة من إيران في بيان مكتوب إسرائيل من أن “المقاومة لن تقبل بأي عدوان وستبقى متمسكة بحق لبنان المشروع والثابت في الدفاع عن أرضه وشعبه وسيادته حتى تحقيق الانسحاب الكامل”.

وأكد حزب الله أن انضمام لبنان إلى الاتفاق يعكس التزام إيران بإنهاء الحرب.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية)