حزب الله يستأنف إطلاق الصواريخ والقذائف صوب إسرائيل

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بيروت (رويترز) – استأنفت جماعة حزب الله اللبنانية يوم الجمعة إطلاق الصواريخ وقذائف المدفعية صوب إسرائيل منهية فترة توقف لتبادل إطلاق النار على الحدود بعدما قتلت إسرائيل قائد العمليات العسكرية بالجماعة في بيروت.

وقالت الجماعة إنها أطلقت صاروخ سطح جو على مقاتلة إسرائيلية حلقت في المجال الجوي اللبناني خلال الليل وأجبرتها على التراجع. وأضافت أن قواتها نفذت أيضا هجومين بالمدفعية وضربتين بالصواريخ على مواقع عسكرية في شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه تمكن من اعتراض هدف جوي قادم من لبنان صوب هضبة الجولان المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية لبنانية أن ضربات جوية إسرائيلية ونيران مدفعية ضربت عدة قرى في جنوب البلاد يوم الجمعة بعد يوم من ضربة إسرائيلية قتلت خمسة عمال سوريين وافدين على الأقل في جنوب لبنان، وفقا لمسعفين.

وقال الجيش الإسرائيلي أيضا إنه استهدف اثنين من مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان.

وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في خطاب يوم الخميس إنه أمر بالتهدئة على الحدود بعد ضربة إسرائيلية على بيروت يوم الثلاثاء أودت بحياة القائد العسكري للجماعة فؤاد شكر وذلك احتراما للضحايا وللتفكير في الخطوات المقبلة.

وأسفرت الضربة الإسرائيلية يوم الثلاثاء على الضاحية الجنوبية لبيروت عن مقتل مستشار عسكري إيراني وخمسة مدنيين أيضا.

وقال نصر الله إن حزب الله سيرد لكنه بحاجة لدراسة طبيعة هذا الرد وإنه سيواصل بخلاف ذلك عملياته العسكرية المعتادة ضد إسرائيل.

وتتبادل الجماعة وإسرائيل إطلاق النار منذ نحو 10 أشهر بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة لكن الأمر اقتصر في أغلب الأوقات على المنطقة الحدودية.

لكن الضربات التي تقع منذ الأسبوع الماضي زادت من خطر تحول ذلك إلى حرب شاملة في المنطقة.

واتهمت إسرائيل والولايات المتحدة جماعة حزب الله بقتل 12 طفلا وفتى في 27 يوليو تموز بهجوم بصاروخ على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل لكن الجماعة نفت أي ضلوع لها في ذلك.

وقالت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) لرويترز يوم الجمعة إنها لم تحقق في تلك الواقعة لأن هضبة الجولان خارج منطقة تفويضها للقيام بعمليات.