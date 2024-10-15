حزب الله يستهدف “إيلام” إسرائيل ويدعو لوقف إطلاق النار

reuters_tickers

5دقائق

من إيما فارج وليلى بسام

جنيف/بيروت (رويترز) – قال نعيم قاسم نائب الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية يوم الثلاثاء إن الجماعة ستتبنى “معادلة إيلام العدو” لكنه دعا إلى وقف إطلاق النار في وقت يحتدم فيه الصراع بين إسرائيل والجماعة المدعومة من إيران في جنوب لبنان.

وتكثف إسرائيل ضغوطها على حزب الله منذ أن بدأت توغلاتها في المنطقة بعد مقتل قادة وزعماء من الجماعة، على رأسهم الأمين العام حسن نصر الله الشهر الماضي في أكبر ضربة للجماعة منذ عقود.

وقال قاسم في كلمة مسجلة “أقول للجبهة الداخلية الإسرائيلية الحل بوقف إطلاق النار، لا نتحدث من موقع ضعف، إذا كان الإسرائيلي لا يريد نحن مستمرون، وبعد وقف إطلاق النار بحسب الاتفاق غير المباشر يعود المستوطنون إلى الشمال وتُرسم الخطوات الأخرى”.

ولم يصدر تعليق بعد من إسرائيل التي تقول إن عملياتها في لبنان تستهدف تأمين عودة عشرات الآلاف من السكان الذين أُجبروا على الفرار من منازلهم في شمال إسرائيل بسبب هجمات حزب الله.

وقال قاسم إن حزب الله يحتفظ بحقه في مهاجمة أي مكان في إسرائيل أسوة بما فعلته إسرائيل في لبنان. وأضاف أن مزيدا من الإسرائيليين سينزحون.

ومضى يقول مخاطبا الإسرائيليين “مع استمرار الحرب ستزداد المستوطنات غير المأهولة ومئات الآلاف بل أكثر من مليونين سيكونون في دائرة الخطر في أي وقت وفي أي ساعة وفي أي يوم. لا تصدقوا أقوال مسؤوليكم عن قدراتنا، أنظروا بأعينكم إلى قتلى جيشكم وجرحاه”.

وأضاف محذرا “سنركز على استهداف جيشه ومراكز تواجده وثكناته”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين إن إسرائيل ستواصل مهاجمة الجماعة المدعومة من إيران “بلا رحمة في أي مكان في لبنان، حتى في بيروت”.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الثلاثاء إن إسرائيل أصدرت أوامر إخلاء عسكرية تؤثر على أكثر من ربع لبنان بعد أسبوعين من توغلها في جنوب البلاد لمحاربة جماعة حزب الله.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على الثمن الفادح الذي يتكبده اللبنانيون مع تكثيف إسرائيل حملتها لإلحاق الهزيمة بحزب الله وتدمير بنيته التحتية في الصراع المستمر منذ عام.

وقالت ريما جاموس امصيص، مديرة المفوضية في الشرق الأوسط، في مؤتمر صحفي في جنيف إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة لعشرين قرية في جنوب لبنان تعني أن أكثر من ربع البلاد يخضع لأوامر إخلاء الآن.

وأضافت “الناس يستجيبون لهذه الأوامر، ويفرون دون شيء معهم تقريبا”.

وقالت الحكومة اللبنانية إن الغارات الإسرائيلية تمخضت عن مقتل 2309 أشخاص على الأقل في عام من القتال، ونزوح أكثر من 1.2 مليون شخص.

وقُتل أغلب هؤلاء منذ أواخر سبتمبر أيلول بعد أن وسّعت إسرائيل حملتها العسكرية. ولا تميز حصيلة القتلى بين المدنيين والمقاتلين.

وقالت إسرائيل إن نحو 50 إسرائيليا، من الجنود والمدنيين، قُتلوا.

وقال مسؤولون صحيون إن إسرائيل وسّعت حملة القصف في لبنان أمس الاثنين مما أسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل، معظمهم من النساء، في غارة جوية في الشمال على منزل كان نازحون يلتمسون فيه ملاذا آمنا من الضربات الإسرائيلية في الجنوب.

وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في المؤتمر الصحفي نفسه ردا على سؤال عن الغارة التي وقعت يوم الاثنين على قرية أيطو ذات الأغلبية المسيحية “ما نسمعه هو أن من بين الأشخاص الاثنين والعشرين الذين قُتلوا، هناك 12 امرأة وطفلان”.

ودعا إلى إجراء تحقيق في الضربة التي قال إنها أثارت مخاوف من احتمال انتهاكها “قوانين الحرب”.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن عمال الإنقاذ ما زالوا ينتشلون جثثا من تحت الأنقاض في بلدة أيطو، يوم الثلاثاء.

ولم تعلق إسرائيل على غارة أيطو، لكنها دأبت على قول إنها تتخذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب سقوط مدنيين.